Понад 10 мільйонів українців покинули рідні місця, а 4 мільйони виїхали за кордон, – Зеленський

Окупанти продовжують цинічно руйнувати українські міста. Мільйони українців виїжджають на захід України або за кордон, бо окупанти забирають в них домівки.

Президент Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії, де заявив, що окупанти свідомо роблять так, щоб від України не залишилося нічого.

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Зеленський наголосив, що вже понад 10 мільйонів українців покинули свої домівки.

Вже більше 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії. Майже 4 мільйони українців виїхали за кордон, у більшості це – жінки і діти. Історії цих людей сповнені жахом,

– сказав президент.

За його словами, у тих районах, куди зайшли російські військові, досі багато спалених та розстріляних машин на узбіччі, сотні залишок автівок.

"Окупанти вбивали мирних людей навіть тоді, коли ті намагалися просто врятуватися. Разом з переселенцями в західні області та в Європу забрали дітей, яких просто підбирали біля трупів їхніх батьків", – заявив Володимир Зеленський.

До слова, окупанти примусово вивозять українців у Росію під виглядом псевдоевакуації. Однак український дух – незламний, що показала зворушлива історія маленької дівчинки з Маріуполя. До українців, яких вивезли до РФ, прийшла місцева жінка й стала розпитувати малечу, як вона. Дівчинка сказала, що вона зараз з мамою побуде тут, а тато з дідом в Києві окупантів повбивають, і вони повернуться додому.

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