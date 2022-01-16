Понад 100 тисяч за два місяці: яку зарплату Ірина Верещук отримала у Кабміні
Джерело:24 канал
Віцепрем'єрка-міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук обіймає цю посаду понад два місяці. За свою роботу у кріслі міністра в 2021 році вона заробила більше 100 тисяч гривень.
В середньому нарахування за цей нетривалий період часу становили більше 45 тисяч гривень. Зокрема, у листопаді Верещук заробила майже 46 тисяч гривень, а у грудні сума була ледь не 55 тисяч гривень. Про це у Кабміні розповіли на запит 24 каналу.
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Як рахують зарплату міністерки
У листопаді нарахування заробітку Верещук складалося з посадового окладу та заробітної плати за час відрядження. При цьому за перший місяць на посаді вона сплатила понад 11 тисяч гривень податку.
У грудні, окрім посадового окладу та зарплати за відрядження, міністерці також заплатили за відпустку. Відповідно податку вона сплатила більше 13 тисяч гривень.
Помісячні нарахування Верещук
Листопад
- Фактично отримана зарплата – 45 873, 57 гривні.
- Нарахована зарплата – 56 985, 80 гривень.
- Зокрема, посадовий оклад становив 43 858, 18 гривень. Сума податків – 11 112, 23 гривень.
- Серед них податок з доходів фізичних осіб – 10 257, 44 гривень, а військовий збір – 854, 79.
Грудень
- Фактично отримана зарплата – 54 901, 55 гривня.
- Нарахована зарплата – 68 200, 69 гривень.
- Зокрема, посадовий оклад становив 56 317, 07 гривень. Сума податків – 13 299, 14 гривень.
- Серед них податок з доходів фізичних осіб – 12 276, 13 гривень, а військовий збір – 1023, 01 гривні.
Скільки заробили інші урядовці
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив майже 600 тисяч гривень. Зокрема, найбільша зарплата у нього була в листопаді – майже 58 тисяч гривень.
- Міністр Кабміну Олег Немчінов у 2021 році заробив на своїй посаді понад 553 тисячі гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав у лютому – 87 тисяч.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров фактично отримав 515 тисяч гривень зарплати. Сума нарахованих виплат була більшою, однак включає ще й оплату податків.