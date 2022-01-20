Понад 140 кораблів і 10 тисяч військових: Росія проведе навчання в кількох океанах

Військово-морський флот Росії хоче провести навчання в акваторії трьох морів і двох океанів. Тренування планують організувати у січні – лютому 2022 року.

У міноборони держави-агресорки заявили, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".

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Москва планує навчання в океанах і морях

Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані,

– йдеться в повідомленні.

Російські військові навчання пройдуть в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані. Вони відбудуться у січні – лютому 2022 року.

До навчань хочуть залучити

понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення,

більш ніж 60 літальних апаратів,

1 тисячу одиниць військової техніки,

приблизно 10 тисяч військовослужбовців.

НАТО готується до масштабних навчань: що відомо

Північноатлантичний альянс готується до масштабних навчань Cold Response 2022. Вони відбудуться за Північним полярним колом на початку березня 2022 року.

До тренувань залучать 35 тисяч військових з 28 країн. Крім того, у навчаннях візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.

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