Понад 150 БпЛА і до 14 ракет атакували Україну: скільки збили

У ніч на 20 лютого росіяни атакували за допомогою 161 ударного безпілотного літального апарату, також запустили 14 крилатих і балістичних ракет.

Оборонцям неба вдалося збити 80 повітряних цілей ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Ще 78 БпЛА не досягли цілей.

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Скільки цілей збила ППО

За даними Повітряних сил, уночі російські загарбники завдали комбінованого удару по мирних містах України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури у Харківській області.

Загалом ворог випустив до 14 ракет, серед яких опинилися крилаті Х-101/Х-55см, які здійснили пуски із Волгоградської області, Калібр/Іскандер-К, які запустили з Воронезької області. Також були балістичні Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області.

Крім того, вночі росіяни атакували 161-м ударним безпілотним літальним апаратом типу "Шахед" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що на території Росії.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях,

– ідеться у повідомленні.

Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Згідно з оприлюдненою інформацією, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.



Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі 20 лютого / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Зазначають, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

Раніше повідомляли, що через атаку постраждали 5 людей. Серед них є діти – 13-річні хлопчик і дівчинка. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами.