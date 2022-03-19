Понад 2 тисячі переселенців з Маріуполя прибули до Запоріжжя

До Запоріжжя продовжують приїжджати біженці з окупованих Росією територій. Сьогодні, 19 березня, у другій половині дня до міста прибули 363 автомобілі з 2128 мешканцями Маріуполя.

Зазначається, що серед них 648 дітей. За інформацією Запорізької міської ради, усі, хто прибув – уже отримали прихисток.

Читайте на сайті Оборонці Маріуполя провели спецоперацію: знищили офіцерський склад і до взводу піхоти росіян

Забезпечені всім необхідним

"Зараз у них є дах над головою, необхідні продукти, медикаменти, речі першої необхідності. Переселенцям також надають медичну та психологічну допомогу", – повідомили у міськраді.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що станом на 19 березня окупантів зупинили практично на всіх напрямках. Також він зазначив, що Маріуполь обороняється і не ворогу його не віддадуть.

З часу блокади Маріуполя почався збір гуманітарного вантажу для місцевих. Станом на 19 березня вже назбирали 200 тонн гумдопомоги, а до допомоги долучилось 12 країн.

За інформацією українських захисників, рашисти радять маріупольцям одягати білі пов'язки нібито вони виділятимуть цивільне населення. Втім орки роблять це задля того, аби мирних мешканців плутали з російськими окупантами.

До теми – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: дивіться відео

Загалом за 4 дні до Запоріжжя прибуло понад 15 тисяч переселенців з різних населених пунктів, з них більше ніж 3 тисячі – це діти.