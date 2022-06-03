Понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування, – МВС

Російські окупанти залишають після себе низку небезпек – міни, розтяжки, нерозірвані снаряди тощо. Наразі в Україні потрібно розмінувати понад 30 мільйонів гектарів території.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, пише 24 канал, від ворожих мін вже постраждали багато мирних жителів.

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Фахівцям потрібно розмінувати ще 30 мільйонів гектарів території України

Монастирський розповів, що станом на 2 червня триває розмінування Київської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Наразі фахівці вже завершили оперативне розмінування понад 2,7 мільйона гектарів території України.

Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 мільйонів гектарів. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території,

– додав міністр.

Він зауважив, що в країні, на жаль, вже зафіксували підриви мирних жителів на ворожих мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Зокрема, лише протягом травня відбулися 15 таких випадків.

"Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці", – підсумував Монастирський.

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Коротко про розмінування в Україні

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян розповіла, що Україні знадобиться щонайменше 5 – 7 років, аби повністю розмінувати території. За її словами, піротехнічні підрозділи щодня вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, які залишили російські окупанти.

Світ допомагає нашій країні боротися з наслідками війни. Зокрема, службовець розвідки США Брет Веліковіч пообіцяв передати Україні дрон вартістю майже 1 мільйон гривень. Такі високоточні дрони використовують при роботах з розмінування та виявлення пошкоджень залізниці.

Водночас загарбники мінують не лише територію країни, а й Чорне море. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що точна кількість вибухонебезпечних предметів наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600.

Також нещодавно на узбережжя Одещини викинуло 2 ворожі якірні міни. Фахівці підривної команди вже їх знешкодили.

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