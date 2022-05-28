Понад 30% сучасних танків Росії ми вже знищили, – Андрусів

Маємо розуміти, що танк, якому понад 60 років, не факт, що далеко проїде. Мовиться про танки Т-34, які скоро Росія може розконсервовувати для війни проти України.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що коментувати дальність стрільби такого танку взагалі не варто, там застаріле геть усе – двигун, метал.

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До війни проти України, Росія мала на озброєнні близько 3 тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за 3 місяці війни. Ну, за 6 місяців ця цифра тільки збільшиться,

– переконаний Віктор Андрусів.

За його словами, використання навіть танків Т-62 виглядає, як агонія – невідомо скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо.

Що відомо про втрати ворога на фронті

Російська армія, яку вважають "другою у світі", зазнає в Україні величезних втрат. Станом на 28 травня Збройні Сили України ліквідували вже 30 тисяч ворожих армійців. Лише за останню добу вони поквиталися з 250 окупантами. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Також треба додати, що у середині квітня крейсер "Москва" пішов на дно, а разом із ним чимало росіян і ворожого озброєння. Проте невдовзі до берега прибило "трофеї" – рятувальне коло та буй.

Про цю знахідку у своєму фейсбуці розповів глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зазначив, що тепер ці предмети стануть частиною експозиції музею.

Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

танків – 1 330 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;

артилерійських систем – 628 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

За даними оперативного командування "Південь", українським військовим вдалося відкинути окупантів від своїх позицій на одному з напрямків на Півдні України. Росіяни зазнали серйозних втрат і тепер змушені оборонятися на невигідних рубежах, бо вони не до кінця обладнані.

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