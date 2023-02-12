На Дніпропетровщині десятки рибалок дрейфували на кризі: відео рятувальної операції

Зима в Україні у 2023 році є доволі теплою, а відтак й крига на водоймах не є стійкою. Про це необхідно пам'ятати, відправляючись, зокрема, на риболовлю.

Так, лише 12 лютого на Дніпропетровщині рятувальники та місцеві мешканці з двох крижин врятували 41 рибалку. Вони дрейфували по Дніпру на відстані 150 метрів від берега.

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Врятували понад 40 осіб

На щастя, вчасно зреагувати допомогли очевидці, які зранку оперативно звернулися до служби порятунку. Як повідомили в ДСНС, трапилася подія поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі.

З крижин врятували десятки рибалок / Фото ДСНС

Щоб спасти рибалок, залучили рятувальників та водолазно-рятувальну групу. Також для надання допомоги долучились місцеві мешканці із власним плавзасобом. Загалом до рятувальних робіт залучили:

44 особи, з яких 4 водолази,

8 одиниць техніки,

6 човнів Головного управління ДСНС України.

Станом на 16:05 врятовано з криги 41 особу (підрозділами ДСНС врятовано з криги 35 осіб та 6 осіб, врятовано місцевими мешканцями). Роботи завершено,

– повідомили рятувальники.

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Як правильно поводитись на кризі

Для того, щоб не ризикувати своїм життям та здоров'ям, перед тим, як виходити на лід обов'язково необхідно переконатися у його міцності та товщині. Для цього можна використати загострену палицю або схожий предмет, але ні в якому разі не перевіряти товщину льоду ударами власних ніг.

Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною понад 7 сантиметрів, а для групи людей – понад 15. Якщо ж в планах влаштувати масове катання на ковзанах, то він повинен бути товщиною щонайменше 25 сантиметрів.

Якщо ж таки групою рухаєтеся по кризі, то необхідно йти один за одним на відстані. Якщо лід недостатньо міцний – зупиніться і повертайтесь назад тим самим шляхом, причому перші кроки робіть, не відриваючи ноги від поверхні.

Також під час руху необхідно слідкувати за поверхнею та обходити небезпечні місця та ділянки з кущами і травою.

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