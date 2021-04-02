Понад 40 танків: ОБСЄ фіксує навчання окупантів на Донбасі

Російські найманці використовували 41 танк у заборонених військових навчаннях. Окрім того, бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ і глушать їхні безпілотники.

Як ідеться у звіті ОБСЄ від 31 березня, російські бойовики вчергове порушують режим тиші. Серед окремого порушення домовленостей – військові навчання із застосуванням важкої техніки.

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Танки та інша техніка окупантів

27 березня безпілотник ОБСЄ зафіксував 19 танків на полігоні поблизу Бугаївки.

Ще 22 танки – на полігоні поблизу населеного пункту Круглик.

Також за допомогою повітряного спостереження, виявили 15 самохідних та 12 причіпних артилерійських засобів ураження поблизу Бугаївки.

Найманці перешкоджають роботі

Втім, бойовики всіляко заважаю місії ОБСЄ, аби ті не довідалися про порушення. Наприклад, на блокпосту біля Новоазовська, озброєний найманець, пославшись на "накази від командирів", заборонив проїзд патрулю місії у напрямку Безіменного.

Водночас цивільні автомобілі безперешкодно перетинали блокпост в обох напрямках.

Також збройні формування продовжують застосовувати засоби радіоелектронної боротьби. Так вони глушать безпілотники ОБСЄ, виводячи їх із ладу.

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