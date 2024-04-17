Понад 60 мільярдів доларів і, можливо, ATACMS: з'явився текст законопроєкту про допомогу від США

Палата представників США оприлюднила текст додаткових законопроєктів про допомогу партнерам. Відповідно до нього, Україна може отримати понад 60 мільярдів доларів, 24 Канал розкаже детальніше.

Нарешті допомога Україні від США виходить на фінішну пряму. 20 квітня, імовірно, її винесуть на голосування Конгресу – про це заявив спікер Майк Джонсон.

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Що Україна може отримати від США: законопроєкт спікера Палати представників США Майка Джонсона

Документ передбачає надання нашій державі 60,84 мільярда доларів, із них понад 23 мільярди використають, щоб поповнити запаси американського озброєння.

На що ще підуть передбачені кошти:

️11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні;

️13,8 мільярда доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

️26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.

Іще законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США.

Якщо законопроєкт ухвалять, протягом 45 днів після цього Державний департамент та Міністерство оборони США мають надати стратегію підтримки України.

Можемо отримати ATACMS

Після дати набрання чинності президент США має надати Україні ракети ATACMS. Утім, якщо лідер США визначить, що передача ракетних комплексів великої дальності зашкодить нацбезпеці та інтересам Сполучених Штатів, то він може утримати таке надання,

– пише "Радіо Свобода".

Усе вирішиться дуже скоро

Текст законопроєкту про допомогу Україні обіцяли оприлюднити в середу. А 16 квітня Майк Джонсон представив окремі законопроєкти щодо допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню.

У Білому домі говорили, що спершу хочуть побачити текст документа, перш ніж підтримати спікера.

Окрім трьох законопроєктів про допомогу, Джонсон створив і досить цікавий четвертий, у ньому мовиться про заборону тіктока, лендліз і заморожені російські активи.

Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш зазначив: "Якщо Палата представників розгляне допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в суботу, 20 квітня, це буде рівно 6 місяців від оприлюднення запиту на додаткове фінансування від Білого дому".