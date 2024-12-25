Путін свідомо обрав Різдво, – Зеленський назвав, скільки дронів і ракет запустили під час атаки

У середу, 25 грудня, російська армія знову вдарила по Україні. Ворог застосував десятки ракет та більш як сотню ударних безпілотників – і це все прямо у Різдво.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що ворог націлився на енергоструктуру України.

Дивіться також Цинічний ворожий терор на Різдво: головне про атаку Росії 25 грудня

Зеленський відреагував на масовану атаку на Різдво

Володимир Зеленський наголосив, що кожен російський удар потребує часу на підготовку – тобто він ніколи не може бути спонтанним. За його словами, це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати.

Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що попередньо українським воїнам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Проте, на жаль, є влучання. Гарант зауважив, що станом на ранок у кількох областях є відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб відновити енергопостачання.

Зауважимо, раніше у ДТЕК розповіли, що під час удару було атаковано теплоелектростанції. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.