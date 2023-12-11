Понад місяць блокади: вдалося розблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею
Джерело:Олександр Кубраков
Україна та Польща зробили перший крок до деблокування кордону. Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що розблокували найбільший пункт пропуску на польському кордоні.
Мовиться про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там уже почався рух для вантажного транспорту.
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"Ягодин – Дорогуськ" розблоковано для вантажівок
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що стабільний рух вантажівок відновили з 14 години. Цим самим польська сторона завершила блокаду на цьому пункті пропуску.
У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі,
– заявив міністр.
Кубраков зазначив, що понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За його словами, за цей час команда міністерства та посольства України в Польщі "буквально щоденно займалась питанням розблокування".
"Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена", – наголосив очільник Мінінфраструктури.
Він зазначив, що кордон для нашої держави має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Кубраков наголосив, що міністерство разом з посольством працює далі, враховуючи інтереси українських перевізників.
Прокоментували деблокування кордону й у Держприкордонслужбі України. Там зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
На пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" почали рухатися вантажівки / Фото ДПСУ
Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень,
– наголосили прикордонники.
Вони також опублікували знімки, де видно, як перші вантажівки почали свій рух пунктом пропуску на територію Польщі.
Рух вантажівок на пункті пропуску здійснюється у звичайному режимі / Фото ДПСУ
Україна знайшла спосіб обійти блокаду кордону Польщею
- Заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов розкрив новий спосіб, як Україна обходитиме блокаду польського кордону через протести перевізників. Він наголосив, вантажівки тепер доставлятимуть за допомогою потягів.
- Ткачов підкреслив, що подібні перевезення наразі тривають у тестовому режимі. Однак, як тільки все пройде успішно, його будуть використовувати для перевезень масово.
- Водночас Голова польської партії "Громадянська платформа" Дональд Туск дав обіцянку розв'язати питання блокади кордону. За його словами, це станеться після його призначення на посаду голови уряду.