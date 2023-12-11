Понад місяць блокади: вдалося розблокувати найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею

Україна та Польща зробили перший крок до деблокування кордону. Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що розблокували найбільший пункт пропуску на польському кордоні.

Мовиться про пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там уже почався рух для вантажного транспорту.

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"Ягодин – Дорогуськ" розблоковано для вантажівок

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що стабільний рух вантажівок відновили з 14 години. Цим самим польська сторона завершила блокаду на цьому пункті пропуску.

У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі,

– заявив міністр.

Кубраков зазначив, що понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За його словами, за цей час команда міністерства та посольства України в Польщі "буквально щоденно займалась питанням розблокування".

"Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена", – наголосив очільник Мінінфраструктури.

Він зазначив, що кордон для нашої держави має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Кубраков наголосив, що міністерство разом з посольством працює далі, враховуючи інтереси українських перевізників.

Прокоментували деблокування кордону й у Держприкордонслужбі України. Там зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.



На пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" почали рухатися вантажівки / Фото ДПСУ

Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень,

– наголосили прикордонники.

Вони також опублікували знімки, де видно, як перші вантажівки почали свій рух пунктом пропуску на територію Польщі.



Рух вантажівок на пункті пропуску здійснюється у звичайному режимі / Фото ДПСУ

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