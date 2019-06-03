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      Понад 60 тисяч гривень від "Укрлендфармінг" на підтримку занять спортом дорослими й дітьми

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      Заняття спортом
      Заняття спортом

      Підтримка позашкільних навчальних закладів та організація дозвілля дорослих і дітей на селі займає чільне місце серед проектів співпраці агрохолдингу "Укрлендфармінг" з сільськими громадами на території його діяльності. Керівником і засновником холдингу є Олег Бахматюк.

      Досить популярним видом спорту для жителів сіл є волейбол. Підприємства "Укрлендфармінг" постійно підтримують як проведення місцевих турнірів серед дорослих команд, так і юнацькі волейбольні команді в цілому.

      Зокрема, "Укрлендфармінг" забезпечив призовий фонд у 10 тисяч гривень для волейбольних турнірів у Гадяцькому районі. 16 квітня професійну спортивну форму та м’ячі від представників агрохолдингу отримала дівоча юнацька волейбольна команда Лохвицької ДЮСШ. По два комплекти спортивної ігрової форми та спортивний костюм вручили кожній з 61 учасниці команди. Проект вартістю майже 31 тисячу гривень є одним з кількох, запланованих компанією на підтримку цієї відомої в Україні ДЮСШ. Після чемпіонату Полтавської області в квітні волейбольна команда планує взяти участь у Всеукраїнському чемпіонаті з волейболу, який відбудеться в червні 2019 року.

      "Діти – наше майбутнє. У своїй благодійній діяльності "Укрлендфармінг" намагається приділяти максимальну увагу дітям. Наша компанія бере активну участь у їхньому всебічному розвитку і всіляко сприяє у досягненні ними своїх маленьких, але вже таких амбітних і дорослих цілей у житті", – поділився директор підприємства Групи "Райз-Схід" Юрій Щербак під час урочистого вручення на тренувальному майданчику комплектів одягу та реквізиту юним спортсменкам.

      Директор Лохвицької дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Яблунівська зазначила: "Розуміння важливості дитячого спорту притаманне не кожній бізнес-структурі. ТОВ "Райз-Схід", яке входить до "Укрлендфармінг", є одним з небагатьох приємних виключень. Отримувати призові місця на змаганнях, опікуватися тренувальним процесом і знати, що для забезпечення діяльності команди буде підтримка від не байдужих до теми всебічного розвитку дітей, до занять спортом підростаючого покоління, є життєво необхідним для кожної ДЮСШ".

      Спонсорська допомога "Укрлендфармінг" дитячому футбольному клубу "Динамо Білопілля" в сумі 15 700 гривень допомогла команді юних спортсменів взяти участь у міжнародному дитячому футбольному турнірі "Odessa Cup" в місті Южне Одеської області.
      "Укрлендфармінг" є вертикально інтегрованим холдингом, який працює на території 22 областей України. Компанія вкладає десятки мільйонів гривень в проекти, пов’язані з поліпшенням рівня життя мешканців тих населених пунктів, у яких розташовані підприємства агрохолдингу.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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