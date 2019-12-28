Понад мільярдні збитки НБУ свідчать про зростання економіки, – експертка

За 9 місяців цього року Нацбанк отримав збитки на суму 12,3 мільярда гривень. Та в НБУ це вважають свідченням позитивних змін в економіці.

Про це заявила головна економістка одного з департаментів НБУ Альона Закутняя у колонці для "Економічної правди".

За її словами, найбільші прибутки центральні банки заробляють саме у часи криз. Натомість під час економічного зростання прибутки або падають, або перетворюються на збитки.

Тож висновок очевидний: отримання прибутків центрального банку не завжди є ознакою стабільного функціонування банківської системи, а інколи навпаки є ознакою фінансової кризи,

– написала Закутняя.

За її словами, на збиток Нацбанку вплинули переоцінка його валютних активів через зміцнення гривні, а також викуп валюти з міжбанківського ринку за курсом, який постійно падає.

Вона також додала, що центральні банки у країнах, які не регулюють курс валют, отримують нестабільні прибутки. "Для них отримання збитків від переоцінки міжнародних резервів під час зниження інфляції та зміцнення обмінного курсу національної валюти є неминучим та цілком логічним", – зазначила економістка.

Прибуток Національного банку за підсумками року повністю перераховується до бюджету.

У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.