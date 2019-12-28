14:27
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Понад мільярдні збитки НБУ свідчать про зростання економіки, – експертка

      313 Читать новость на русском
      Збитки НБУ означають зростання економіки / bank.gov.ua

      За 9 місяців цього року Нацбанк отримав збитки на суму 12,3 мільярда гривень. Та в НБУ це вважають свідченням позитивних змін в економіці.

      Про це заявила головна економістка одного з департаментів НБУ Альона Закутняя у колонці для "Економічної правди".

      За її словами, найбільші прибутки центральні банки заробляють саме у часи криз. Натомість під час економічного зростання прибутки або падають, або перетворюються на збитки.

      Тож висновок очевидний: отримання прибутків центрального банку не завжди є ознакою стабільного функціонування банківської системи, а інколи навпаки є ознакою фінансової кризи,
      – написала Закутняя.

      За її словами, на збиток Нацбанку вплинули переоцінка його валютних активів через зміцнення гривні, а також викуп валюти з міжбанківського ринку за курсом, який постійно падає.

      Вона також додала, що центральні банки у країнах, які не регулюють курс валют, отримують нестабільні прибутки. "Для них отримання збитків від переоцінки міжнародних резервів під час зниження інфляції та зміцнення обмінного курсу національної валюти є неминучим та цілком логічним", – зазначила економістка.

      Прибуток Національного банку за підсумками року повністю перераховується до бюджету.

      У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

      Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість
      сьогодні
      5193
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Долар-Гривня Курси валют НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 462
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 553
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      289
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1214
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 4496
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук