"Понти" пітерського двору, – Піонтковський відповів на погрози Путіна знищити Литву

Литва ввела нові обмеження на перевезення російських вантажів своєю територією. Кремль, очевидно, в істериці й погрожує країні.

Однак вірогідність реалізації цих погроз – нульова. Так вважає публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав на ютубі 24 каналу.

До слова Росія пригрозила Литві відключенням від системи електропостачання

Мені дуже цікаво, як Путін вибереться з цієї ситуації. Він продовжує "нагнітати" у стилі дворових пітерських понтів,

– вважає публіцист.

Про це й свідчать "помпезні" кадри із відкриття засідання ради безпеки Росії й решту погроз країни-агресорки. Однак країни Балтії цілком спокійно до цього ставляться й не реагують на вибрики кремлівського диктатора.

Блокада Литвою Калінінградської області

Письменник Ярослав Мельник зауважив, що у литовських настроях певна тривога все ж присутня. Однак литовці таки спокійні і продовжують "гнути свою лінію"

Литва відмовилися від транзиту російських товарів своєю територією. 18 червня влада Калінінграда заявила, що Литва не пропускає транзитні потяги з товарами.

Окрім заборони на залізничне перевезення на підсанкційні товари, заборонили і автомобільний експорт.

У Міністерстві закордонних справ країни зазначили, що просто виконують рішення Євросоюзу.

На болотах – в паніці

Окупанти кажуть, що ще вирішують, як саме будуть реагувати на обмеження, мовляв, тепер у них "розв'язані руки".

Через відмову Литви у транзиті росіяни навіть вирішили почати військові навчання у Калінінградській області, тобто одразу біля кордону з Литвою. Так, 20 червня вояки "другої армії світу" почали тренуватися стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння.

А 22 червня Росія пригрозила Литві відключенням від системи електропостачання. У Литві погрозами росіян не здивовані і не налякані. Ба більше, президент країни Гітанас Наусєда зазначив 23 червня, що у Вільнюсі готові до того, що Литву відключать від регіональної електромережі.

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться повністю відео