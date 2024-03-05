Поодинокі атаки ракетами по Україні: Ігнат пояснив таку "тактику" обстрілів

Останнім часом російська армія поодиноко атакує міста України. В Повітряних силах пояснили, чи це нова "тактика" країни-агресорки.

Пуски по Україні поодиноких російських ракет свідчать про нестачу деяких їх видів. Окрім цього, окупанти мають на меті вразити конкретний об'єкт. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Поодинокі атаки ракетами по Україні

Якби ворог міг масовано застосовувати ракети, він би це робив. Ракет Х-59, Х-31 не є у ворога достатньо багато, щоб масовано застосовувати. В них є своя мета вразити якийсь об’єкт. Власне, ці ракети, які я озвучив, направляються з літаків тактичної авіації,

– розповів він.

За словами Ігната, є ще ракети балістичні "Іскандер-М", які також фігурують в повідомленнях про небезпеку Повітряних сил ЗСУ.

"Коли балістична ракета летить десятки секунд, ми можемо спостерігати, як вона випущена з окупованої території, наприклад, по Херсонській та Донецькій областях. такі ракети також є поодинокими", – зазначив речник Повітряних сил. Юрій Ігнат наголосив, що у ворога є мета уразити той чи інший об'єкт.

Він зауважив, що, коли здійснюються обстріли зі стратегічної авіації, то летять десятки ракет, це вже інша атака, мета якої вразити об'єкти, які ворог ставить собі за мету.

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