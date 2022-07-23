Попередньо, без жертв, – Сєнкевич підтвердив вибухи в Миколаєві

23 липня 2022 , 05:34
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Олександр Сєнкевич

Мер Миколаєва написав, що у місті справді пролунали вибухи. Вони були переважно в одному районі.

За даними влади, вибухи у місті почули орієнтовно о 04:30 23 липня. Під час атаки по місту по всій Україні лунала повітряна тривога

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У Миколаєві внаслідок вибухів ніхто не постраждав

Близько 4:30 (мовиться про 23 липня – 24 канал)  у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста,
– пояснив мер.  

Олександр Сєнкевич також додав, що влада збирає інформацію про інцидент.

"Попередньо, без жертв", – уточнив Сєнкевич. 

Останні вибухи в Миколаєві

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Автор: Діана Квасневська