Попередньо, без жертв, – Сєнкевич підтвердив вибухи в Миколаєві

Мер Миколаєва написав, що у місті справді пролунали вибухи. Вони були переважно в одному районі.

За даними влади, вибухи у місті почули орієнтовно о 04:30 23 липня. Під час атаки по місту по всій Україні лунала повітряна тривога.

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У Миколаєві внаслідок вибухів ніхто не постраждав

Близько 4:30 (мовиться про 23 липня – 24 канал) у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста,

– пояснив мер.

Олександр Сєнкевич також додав, що влада збирає інформацію про інцидент.

"Попередньо, без жертв", – уточнив Сєнкевич.

Останні вибухи в Миколаєві

21 липня росіяни знову атакували Миколаїв. Вороги поцілили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури. По місту випустили 7 ракет.

18 липня окупанти вбили 4 людей. Це росіяни зробили для того, щоб зняти пропагандистський ролик.

У ніч проти 17 липня російські окупанти також вдарили по місту. Поцілили ракетами С-300 по промислових об'єктах та зруйнували їх.

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