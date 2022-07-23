Попередньо, без жертв, – Сєнкевич підтвердив вибухи в Миколаєві
23 липня 2022 , 05:34Читать новость на русском
Джерело:Олександр Сєнкевич
Мер Миколаєва написав, що у місті справді пролунали вибухи. Вони були переважно в одному районі.
За даними влади, вибухи у місті почули орієнтовно о 04:30 23 липня. Під час атаки по місту по всій Україні лунала повітряна тривога.
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У Миколаєві внаслідок вибухів ніхто не постраждав
Близько 4:30 (мовиться про 23 липня – 24 канал) у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Усі переважно в одному районі міста,
– пояснив мер.
Олександр Сєнкевич також додав, що влада збирає інформацію про інцидент.
"Попередньо, без жертв", – уточнив Сєнкевич.
Останні вибухи в Миколаєві
- 21 липня росіяни знову атакували Миколаїв. Вороги поцілили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури. По місту випустили 7 ракет.
- 18 липня окупанти вбили 4 людей. Це росіяни зробили для того, щоб зняти пропагандистський ролик.
- У ніч проти 17 липня російські окупанти також вдарили по місту. Поцілили ракетами С-300 по промислових об'єктах та зруйнували їх.
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