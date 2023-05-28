Наймасованіша атака: у День Києва над столицею знищили понад 40 безпілотників, – КМВА

Вночі 28 травня російські терористи масовано атакували столицю України. За попередніми даними, над Києвом знищили понад 40 ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Також він зауважив, що це вже 14 повітряна атака ворога на столицю від початку травня.

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Ймовірно, наймасованіша атака дронами на Київ за час війни

У КМВА зазначили, що попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, зокрема, "Шахедами". Додали, що ворог нападав у кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. До речі, росіяни масовано вдарили по столиці у День Києва.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників росіян,

– зазначив Попко.

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Є жертви, постраждалі та руйнування

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах столиці.

У Голосіївському уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ, а ще пожежа на території одного з будівництв. Окрім того, було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 метрів квадратних. Також є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку. В одному з магазинів Дарницького району вибиті шибки та пошкоджені двері.

Втім, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють відповідні екстрені служби.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 00:44. Тривала вона аж до 06:22. Віталій Кличко повідомляв, що у Солом'янському районі Києва, внаслідок падіння уламків БпЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.