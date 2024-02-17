Попередньо, влучання по обʼєкту інфраструктури, – Федоров про удар по Запоріжжю
17 лютого 2024, 12:29Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
У Запоріжжі відомо про влучання. Попередньо, мовиться про удар по об'єкту інфраструктури.
У Запоріжжі вдень 17 лютого пролунав вибух під час повітряної тривоги. Станом на 12:31 Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного озброєння.
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Влучання на околиці Запоріжжя
Спочатку голова Запорізької ОВА Іван Федоров писав про вибух у Запорізькому районі поблизу села Наталівка.Пізніше він уточнив інформацію.
Попередньо – влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя,
– зазначив він.
Крім цього, уточнюється інформація про постраждалих. Наразі жодних деталей невідомо.
Чи існує загроза нового наступу на Запоріжжі
- Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій раніше заявив, що ворог стягнув на Оріхівський напрямок більше сил, ніж під Авдіївку. Крім того, він додав, що це може говорити про підготовку ворога до нового наступу. Водночас пізніше військовий в ефірі телемарафону пояснив, що він не встиг до кінця довести свою думку, та чимало ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, зокрема, написали про "загрозу для Запоріжжя".
- Лиховій уточнив, що обстановка на Запорізькому напрямку залишається стабільною. Там справді сконцентроване угруповання росіян значне і співмірне з авдіївським.
- Водночас він підкреслив, що Запорізький напрямок починається фактично від межі з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровщини. Речник підкреслив, що це зовсім інші умови – і природні, і на полі бою.