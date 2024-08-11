Ворог ударив ракетою КНДР, – Зеленський показав наслідки обстрілу Київщини

Вночі росіяни обстріляли Україну дронами. По Київщині противник вдарив також і ракетами. Президент Зеленський прокоментував ворожу атаку.

У ніч проти 11 серпня окупанти запустили по Україні майже 60 дронів. Також загарбники біля першої ночі вдарили 4 балістичними ракетами KN-23 з Північної Кореї. Внаслідок падіння уламків загинули люди у Броварському районі Київщини.

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Черговий свідомий терористичний акт

Глава держави відреагував на обстріл України. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих батька та 4-річного сина, тіла яких дістали з-під завалів будинку під Броварами.

За попередньою інформацією, росіяни застосували північнокорейську ракету, і це був черговий свідомий терористичний удар проти України,

– наголосив президент.

Зеленський нагадав, що лише за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами.

Щоб справді зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів – рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії,

– заявив політик.

Він підкреслив, що тоді, коли "українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт – ми реально наблизимо її справедливе завершення".

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