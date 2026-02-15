Попереду холодні дні, – Зеленський закликав реагувати на тривоги
Глава держави попередив українців, що росіяни можуть скористатися зниженням температури та готувати удар. Він закликав всіх реагувати на тривоги.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.
Про що попередив Зеленський?
Президент України наголосив, що в Україну знову прийде холод. Росія не раз використовувала морози для того, щоб ударити по енергетичній інфраструктурі, тому і цього разу може цим скористатися.
Володимир Зеленський додав, що Україна перебуває в комунікації з партнерами, а такі загрози вчергове дають переконатися, що Росія не прагне завершити війну.
Він також нагадав українцям про те, що потрібно дбати про власну безпеку, тому якщо оголосять існує попередження – варто дотримуватися всіх правил та перебувати в укриттях.
Зверніть увагу! Моніторингові канали повідомляють, що існує загроза ворожого удару найближчими днями. Ворог може застосувати дрони та ракети різних типів, а цілями обстрілу в черговий раз стане енергетика.
Що відомо про останні атаки на українську енергетику?
- Увечері 12 лютого Росія завдала удару по Одещині. Окупанти вкотре вгатили по цивільній та критичній інфраструктурі Одеської області, обравши цілями портові споруди, житлові квартали, промислові об'єкти та енергетичні потужності. На території Одеського району після атаки були значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.
- В ніч на 12 лютого російські війська атакували Київ ракетами та дронами, залишивши майже 2600 будинків без тепла. Мер Віталій Кличко повідомив, що обстріл пошкодив об'єкти критичної інфраструктури, і комунальники працюють над відновленням теплопостачання.