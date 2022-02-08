Попереду вирішальні дні: яку позицію щодо України у розмові з Путіним висловив Макрон
Еммануель Макрон на переговорах із Володимиром Путіним заявив, що найближчі дні будуть вирішальними. Мовиться про зусилля США, ЄС і НАТО щодо деескалації ситуації навколо України.
За підсумками зустрічі з президентом Росії президент Франції, як зауважив 24 канал, багато говорив про Україну. Він застеріг, що поки напруга зростає, тоді як "це не будь-чиїх інтересах".
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Ескалація навколо України нікому не потрібна
Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що треба ще "попрацювати задля уникнення ескалації" навколо України. Та поки Макрон бачить, що напруга "продовжує зростати", хоча це "не в будь-чиїх інтересах".
Ні росіяни, ні європейці не хочуть хаосу. Нам потрібно домовитися про конкретні заходи, щоб домогтися деескалації. Ми про це сьогодні говорили. Найближчі дні будуть вирішальними,
– сказав Макрон.
Наступні кроки – це переговори зі США, НАТО та ЄС, а також і зустріч самого президента Франції з Президентом України Володимиром Зеленським (вже у вівторок, 8 лютого). І, за словами Макрон, "Путін сказав, що готовий слідувати цій логіці".Що цікаво: Еммануель Макрон натякнув, що до позиції Росії щодо "гарантій безпеки" треба поставитися з розумінням. Але "конкретні гарантії безпеки" треба сформувати не тільки для неї, а й "для всіх країн ЄС, для України, Грузії, Білорусі".
Росія ж, нагадаємо, продовжує скаржитися, що США і НАТО проігнорували її вимоги щодо "гарантій безпеки".
"Холоднокровний", – Макрон похвалив Зеленського
"Зеленський – президент країни, на кордоні якої стоять 125 тисяч російських військових. І, так, він нервує", – зазначив Макрон на пресконференції 7 лютого
Та у контексті міжнародних коментарів Зеленський все ж холоднокровний. І це треба вітати,
– так президент Франції відгукнувся про главу української держави.
Також він наголосив, що на час підписання мінських угод такої напруги на кордоні України не було: "Це важливий момент, який був частиною нашого обговорення з Путіним".
Розв'язання українського питання може бути тільки політичним, і база його розв'язання – це мінські угоди й нормандський формат,
– підсумував свою позицію Еммануель Макрон.
Зверніть увагу:
- Загалом переговори Путіна і Макрона тривали 5 годин й здебільшого стосувалися України.
- На пресконференції після зустрічі Путін цинічно маніпулював темою України.
А тим часом Росія стягує війська біля Чернігівщини