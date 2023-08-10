Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки: вони готували держпереворот в Україні

Служба безпеки викрила чотирьох поплічників кума Путіна Віктора Медведчука, які планували здійснити державний переворот в Україні, синхронізувавши його з початком повномасштабного вторгнення Росії. Суд вже засудив зловмисників.

В СБУ розповіли, що серед засуджених є громадянин Росії, військовий розвідник за фахом, який був на "прямому" зв'язку з представниками адміністрації президента Росії та ворожими спецслужбами. Засуджені хотіли захопити владу в Україні насильницьким способом.

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Яку схему готували посіпаки Медведчука

Зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення Росії. Тим самим сподівались допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України,

– заявили в СБУ.

Зокрема, слідчі встановили, що затримані особи:

хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах України;

ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів";

на них мали "затвердити резолюцію" щодо "відсторонення від влади" вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови – зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв'язки серед прихильників рашизму,

– пояснили в СБУ.

Додали, що слідчі спрацювали на випередження та запобігли реалізації незаконних дій. Зокрема, СБУ:

викрила організаторів злочину;

задокументувала їхню підривну діяльність;

затримала на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Суд, на підставі зібраних доказів, визнав фігурантів справи винними за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Зокрема, вироки отримали:

росіянин – 10 років;

організатор злочину – 7 років;

два його спільники – по 5 років ув'язнення.

Медведчук продовжує "діяльність" в Росії