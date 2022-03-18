Попри кров та воєнні злочини, – Зеленський засудив компанії, які продовжують працювати у Росії

18 березня президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації. Політик наголосив, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори можуть почати нові війни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну в Україні. Більше про ключові події можна прочитати за посиланням. Володимир Зеленський наголосив, що Росія має відповісти за свої злочини, інформує 24 канал.

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Президент України засудив компанії, які продовжують працювати у Росії

Зеленський також заявив, що всі західні компанії мають піти з російського ринку, а також припинити прикривати своє прагнення заробити дешевим піаром попри кров та воєнні злочини.

Президент України, згадав компанії Ашан та Nestle, які досі працюють на ринку держави-агресора. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час переговорів з гендиректором Nestle про неетичність роботи компанії в Росії сторонам не вдалося досягти порозуміння.

Денне звернення Зеленського за 18 березня: дивитися відео