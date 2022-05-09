Попри "режим тиші", росіяни поновили обстріли і штурм "Азовсталі", – Генштаб ЗСУ
9 травня 2022 , 18:18Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ повідомив, що у Маріуполі, попри оголошений "режим тиші" російські окупанти поновили обстріли та штурм "Азовсталі".
Нові дані Генштаб оновив станом на 18:00 9 травня. Українські захисники та захисниці вже 75 діб героїчно захищають рідну землю від російських загарбників.
Зауважте Триває бій за Рубіжне, окупанти провалили атаку на Воєводівку, – Генштаб ЗСУ
У Маріуполі, незважаючи на оголошений "режим тиші", відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь",
– мовиться у повідомленні.
Інші дані від Генштабу
- Станом на 9 травня російські окупанти найбільше активізувалися на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Слобожанському напрямку російські загарбники ведуть оборону. На Волинському і Поліському напрямках активних дій окупанти не проводили. Наразі не зафіксували ознак формування наступальних угруповань.
- Ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою. Окупанти можуть бити по об'єктах цивільної та військової інфраструктури.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожі кораблі досі виконують завдання з ізоляції району бойових дій, а також – ведуть розвідку.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати противника перевищують показники комплектування. Це суттєво впливає на загальний морально-психологічний стан російських окупантів.