Попри відтермінування сертифікації: другу нитку "Північного потоку-2" наповнюють газом

Другу нитку "Північного потоку-2" 17 грудня почали наповнювати газом, хоча російський газопровід не отримав сертифікацію. Це відбувається аналогічно до процедури заповнення першої нитки.

На офіційному сайті "Північного потоку-2" кажуть, що другу нитку заповнюватимуть поступово, аби досягнути необхідного рівня об'єму та тиску.

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Крім того, за другою ниткою завершили пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Додали, що про наступні технічні кроки додатково повідомлятимуть.

Газопровід не має сертифікації

Першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати технічним газом 18 жовтня 2021 року. Обсяг – близько 177 мільйонів кубометрів.

У Німеччині не розраховують, що "Північний потік 2" запустять у січні 2022 року. Офіційна представниця Мінекономіки Німеччини Cюзанне Унград зазначила, що газ піде газопроводом тоді, коли буде завершено процес сертифікації.

Призупинення сертифікації: що відомо

10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.

Однак "Північний потік-2" не можуть запустити, оскільки перед тим газопровід має пройти сертифікацію. Він має відповідати пакету законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі.

У листопаді сертифікацію "Північного проєкту-2" зупинили. Щоб отримати дозвіл на експлуатацію, мають провести реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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