Попри "завершення місії" ОДКБ: США не впевнені, що армія Росії піде з Казахстану

Офіційний Вашингтон сумнівається, що російські війська вийдуть з Казахстану, попри "завершення місії" ОДКБ. Повернення миротворців додому анонсував президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Майкл Карпентер – представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) – наголосив, що у Вашингтоні уважно стежать за ситуацією.

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Ми дуже ретельно стежимо за ситуацією, і за тим, чи залишать сили ОДКБ Казахстан у встановлений термін. Все це стане зрозумілим вже найближчими днями,

– мовиться у повідомленні.

Карпентер наразі не прогнозує, коли війська ОДКБ вийдуть з країни.

"Росіян буває складно змусити піти"

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу 7 січня зауважив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ.

Політик наголошував: влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію у країні.

Блінкен зауважив: "один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти".

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