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Популярний додаток із Google Play виявився майнерською програмою

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Популярний додаток із Google Play виявився майнерською програмою
Популярний додаток із Google Play виявився майнерською програмою / Android Authority

Гра для Android під назвою Bug Swasher таємно займалася майнінгом криптовалют, використовуючи для цього потужності смартфонів свої жертв. Про це дізналися дослідники із антивірусної компанії ESET. Проте жахає той факт, що гра користувалася популярністю серед користувачів і її завантажили більше мільйона разів.

Про це повідомляє Androidinsider.

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За останні 12 місяців з'явилося ще більше мобільних додатків, що містять в собі інструмент для видобутку криптовалюти. Ефективність криптовидобутку на мобільних пристроях досить низька, але, з огляду на їх поширеність, вони мають великий потенціал,
– йдеться в звіті ESET

Зрозуміти, що ваш пристрій мимоволі став частиною найширшої мережі з видобутку криптовалюти на користь шахраїв, нескладно. Як правило, задіяні в майнінгу апарати сильно втрачають в продуктивності і автономності, а також нагріваються, природний для виконання тільки ресурсномістких завдань.

Іноді, втім, трапляються більш витончені майнери. Їх відмінність від звичайних полягає в тому, що вони починають працювати тільки якщо смартфон вимкнений. Внаслідок цього користувач не помічає різкого спаду обчислювальної потужності і не прагне відшукати причину, яка його викликає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Google Play Техно Інтернет Додатки Кібербезпека Криптовалюта
Джерело: 24 Канал
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