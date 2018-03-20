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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Популярний гурт Detach дасть ексклюзивний концерт у Львові

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Днями рокери Detach зіграли разом із симфонічним оркестром запальний концерт у Києві. Музиканти збиралися зробити довгу паузу у виступах, але несподівано передумали.

На радість шанувальників Detach оголосили: "Ексклюзивний концерт гурту вже 20 травня у Львові! Мега-драйвове та найкраще шоу чекатиме вас!" Саме так і буде – не сумніваються всі, хто вже бував на концертах гурту.

Дивіться і слухайте: Тріо сина Повалій приголомшило оригінальним виступом: відео

Музика Detach – це крик душі, підрив свідомості, революція і боротьба. Перший англомовний лонгплей "I AM" шанувальники гурту розібрали на хіти. Всі прем’єри синглів і релізи нових відео Detach завжди стають подією серед поціновувачів якісної важкої музики.

За плечима у гурту виступи на найбільших музичних фестивалях України. Вони ділили сцену з такими всесвітньовідомими гуртами як Linkin Park, The Cure, Everlast, Clawfinger, Evanescense, Skillet.

Фото Мирослава Ксьонза

Хто такі Detach? Музичний гурт із Києва. Заснований 2010 року. Фронтмен групи – Олексій Веренчик. Стиль музики nu metal & alternative metal. За роки існування Detach встигли випустити два повноцінних альбоми "I AM" і ЕР "Без ГМО". Пісні в репертуарі російською та англійською мовами.

Теги: LifeStyle Фотоновини Музика Концерти
Джерело: 24 Канал
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