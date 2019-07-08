Популярний кримськотатарський журналіст закликав працівників NewsOne звільнитись: відео

Після скандалу зі скасованим телемостом з телеканалом "Росія 24" працівники NewsOne повинні негайно звільнитись з телеканалу, позаяк вони отримали "вовчий квиток". Те, що відбулося – це пряма робота на Кремль та державна зрада.

"Проросійська наволоч" бутиметься до кінця, але в них нічого не вийде, заявив журналіст Айдер Муждабаєв у відеозверненні, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

Важливо: У Росії не збираються скасовувати скандальний телеміст з NewsOne

Працювати на Росію, служити Росії в Україні – це ганьба, яка ляже на усіх вас клеймом. Ким би ви там не були – звукооператорами, режисерами. Якщо ви думаєте, що вашої морди не видно, то репутація ваша, однозначно, заплямована,

– наголосив журналіст.

За його словами, раніше ще можна було закривати очі, вдавати, що нічого не відбувається, але те, що сталося зараз – це пряме інформаційне вторгнення, пряма робота на Кремль.

"Якщо у тебе є український паспорт, якщо ти українець, ти не можеш сприяти цьому у жодній формі. Я думаю, що якщо люди не розуміють, про що йде мова, то їм якимось чином це доступно пояснять", – натякнув Муждабаєв.

Муждабаєв назвав державною зрадою сприяння медійній агресії з боку Росії / YouTube-канал журналіста

Крім цього, він підкреслив, що очікує прямої реакції Президента України Володимира Зеленського, позаяк "такі кроки – це пряма агресія проти нього".

До слова: ГПУ відкрила справу через телеміст з Росією: готує арешт активів NewsOne

"Я думаю, що він все це чудово розуміє. Медведчук, який усі ці 5 років не сидів, де потрібно, не давав свідчення, займався своїми справами, будучи під санкціями. Сьогодні він скуповує телеканали, і це лише початок такої медійної агресії", – переконаний телеведучий.

За його словами, за такими кроками підуть й інші види агресії, сприяння чому є прямим злочином та зрадою України.

Як на мене, пілся такого потрібно закривати ці канали, застосовувати чинні статті Кримінального кодексу. Потрібно відкривати кримінальні справи за державну зраду. Інших варіантів Медведчук і компанія просто не залишають,

– резюмував Айдер Муждабаєв.

Президент України Володимир Зеленський вже встиг відерагувати на ідею проведення телемосту, назвавши його "дешевим та небезпечним піаром перед виборами". Мовляв, мета телемосту – знову поділити українців.

"Одному табору політики запропонують поговорити і забути образи, подумаєш тисячі загиблих наших хлопців. Інші – закличуть обуритися і, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори, – заявив президент.

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.



Телеміст і справді розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори.



У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що не могли заборонити проведення телемосту, бо не мають права діяти наперед та запитувати інформацію про запланований ефір.



Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст "Надо поговорить" з телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".