Тотальний блекаут: енергетик розповів, на які альтернативні джерела електрики звернути увагу

Під час підготовки до можливого блекауту багато людей думають придбати генератор або інший пристрій, який допоможе бути зі світлом узимку. Щоб не купувати навмання, ознайомтесь із порадами на 24 Каналі.

Дуже важливо, щоб альтернативне джерело енергії було безпечним. На це звертає увагу енергетик Віталій Оленченко.

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Як безпечно використовувати генератор

Поради, як не нашкодити собі та оточенню під час користування генератором:

дизельні або бензинові генератори можна використувати лише на вулиці;

ставити їх у приміщенні заборонено, бо можна задихнутися від вихлопних газів (це стосується і балкону, і під'їзду, і підвалу);

від генератора до найближчої стіни має бути не менше 6 метрів, адже під час роботи герератор сильно нагрівається;

не можна ставити біля пристрою легкозаймисті рідини, як-от бензин чи дизель;

коли використовуєте генератори, робіть підключення поза загальною мережею;

підприємці з великими офісами та виробництвами, якщо вони встановлюють собі генератор потужністю понад 5 кВт, мають заключити договір з розподільними електромережами (РЕМ) про безпеку.

Який генератор кращий

Дизельні генератори економніші за бензинові та більш надійні. Вони можуть виробляти більшу електричну потужність, мають високі показники якості електроенергії та нижчу собівартість.

Переваги бензинових генераторів такі: вони зазвичай легші за дизельні та краще запускаються за низьких температур.

Що обрати, якщо не генератор

Коли нема електроенергії, можна використовувати автомобільний акумулятор. Ним можна живити ноутбуки, смартфони, лампи – але тільки за умови правильного підключення.

Не можна живити від автомобільного акумулятора потужну техніку: холодильник, мікрохвильову піч, пральну машинку. Крім цього є й інші різновиди акомуляторів: свинцево-кислотні, гелеві GEL, літій-іонні та багато інших. Усі бажано використовувати у добре провітрюваних приміщеннях, бо у процесі роботи вони можуть виділяти багато небезпечних речовин. Крім того, вони вибухонебезпечні і потребують правильної експлуатації,

– пояснює Віталій Оленченко.

Можна обрати і сонячні панелі: вони не створюють шум і не забруднюють довкілля, отже, є екологічними. Також можна не турбуватися, що станеться вибух.

На що звернути увагу під час купівлі генератора

Обираючи альтернативні джерела енергії, зважайте на їхню якість та характеристики:

яку потужність має потенційне джерело електроенергії;

який у нього тип підключення до мережі;

яку форму має вихідний сигнал.

"Має бути чиста синусоїда. Адже при гібридній висока ймовірність псування побутової техніки, що може призвести до пожежі", – акцентує енергетик.

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Як пережити блекаут

Журналісти 24 Каналу регулярно збирають поради щодо того, як підготуватися до можливих відключень світла. Читайте на нашому сайті інструкцію від Мінцифри, як бути з інтернетом під час блекауту.