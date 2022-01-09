Порадив НАТО "збирати манатки": представник Росії шокував заявою в Женеві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився черговою заявою. Представник Москви перед перемовинами у Женеві порадив Північноатлантичному альянсу "збирати манатки". Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.

Про це Рябков заявив в інтерв'ю російським ЗМІ. Заступник Лаврова впевнений, що жодних поступок НАТО від Росії вимагати не може.

Читайте також Хочуть відновити СРСР, – Блінкен про Росію, яка "приставила пістолет до голови України"

Рябков переконує, що відтіснити Росію не вдасться

Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, як то кажуть, "відтіснити" нашу країну і перекласти її якщо не на роль підлеглого, то в будь-якому випадку на другі ролі у європейській та міжнародній політиці, більше не вдасться,

– самовпевнено заявив Рябков.

Після цього представник Росії на перемовинах порадив "НАТО збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року". Рябков хоче почути від Альянсу запевнення щодо нерозширення організації. Єдиний позитивний результат перемовин, на який розраховує держава-агресорка – це "підтвердження готовності працювати за російськими пропозиціями".

Рябков переконує, що домовленості між Росією та НАТО мають бути юридично закріплені. Щодо того, які проблеми викличе така ратифікація всередині самого Альянсу, то це, звісно, Москви не стосується.

Актуально Можливо знайти політичне рішення, – Столтенберг про ситуацію навколо України

Що відомо про перемовини між НАТО та Росією у Женеві:

10 січня пройде зустріч глав Росії та США, на якій вони обговорять "гарантії безпеки".

Перемовини відбудуться у Женеві, Швейцарія.

Головною темою зустрічі стануть вимоги Росії у так званих "договорах про безпеку", які представили на розгляд Альянсу та США.

Головною умовою документа є саме нерозширення НАТО на схід – за рахунок України та Грузії.

Росія ставить ультиматум щодо України та НАТО: дивіться відео