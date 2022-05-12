Поранені – без рук, ніг і знеболювального, – дружина захисника Маріуполя звернулася до світу

Дружина захисника Маріуполя Наталія Зарицька звернулася до світу з закликом врятувати українських бійців з "Азовсталі". Вона наголосила, що серед них є люди різних статей, національностей та релігій.

Під час брифінгу Наталія Зарицька розповіла, що востаннє її чоловік виходив на зв'язок 7 травня. Він веде хронологію усього, що відбувається на "Азовсталі" та передає нотатки своїй дружині. Про це повідомляє 24 канал.

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Без ліків люди помирають від елементарних поранень

Жінка захисника Маріуполя розповіла, що наразі на "Азовсталі" сотні поранених людей без рук та ніг, які навіть не можуть втамувати свій біль, оскільки немає й елементарних знеболювальних.

Там сотні поранених, які знаходяться без рук, без ніг і без знеболювального. Вони помирають від елементарних поранень. Але є і важкі поранені – це агонія, біль і нелюдські умови,

– розповіла Наталія Зарицька.

Росіяни ведуть обстріли з моря, повітря та землі. Як зауважила дружина захисника, "сьогодні Маріуполь – найбільша рана на тілі світу і найбільша трагедія 21 століття".

Мій чоловік, виходячи на зв'язок, описав усю ситуацію таким словом – "апокаліпсис",

– додала вона.

Окупанти намагаються бити по місцях, де лежать поранені

Наталія Зарицька також розповіла, що люди, які мають поранення, переважно вже не можуть виходити на зв'язок з рідними. Адже до місця, ще ловить мережа, ще потрібно добратися.

Зокрема військовий, який зумів передати з заблокованого Маріуполя кошеня, позбавився двох ніг і має важке осколкове поранення. Востаннє він був у мережі 8 травня. При цьому росіяни намагаються завдавати ударів по тих приміщеннях, де лежать поранені.

Чоловік казав, що максимально намагаються влучити своїми бомбами, снарядами, в ті приміщення, де лежать поранені,

– повідомила Зарицька.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя виконують наказ Головнокомандувача та тримають оборону. Втім, ситуація критична – сили противника значно переважають, а серед українських бійців багато поранених, яким терміново потрібна медична допомога.

Тим часом окупанти продовжують штурмувати завод. Зранку 11 травня захисники Маріуполя повідомили, що лише упродовж останньої доби російські загарбники здійснили 20 повітряних атак.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі там понад більш ніж 1 000 українських бійців. Серед них багато людей з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.

Володимир Зеленський 10 травня повідомив, що Україна застосовує усі можливі дипломатичні інструменти, щоб врятувати українських бійців Маріуполя. Водночас Росія не погоджується на жоден варіант.

Станом на 11 травня Україна запропонувала обмін. Українська сторона просить вивезти важкопоранених хлопців з "Азовсталі". Натомість Росії віддадуть полонених окупантів.

Зауважимо, що 6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН почати евакуацію всіх військових та цивільних із "Азовсталі", застосувавши процедуру екстрадиції. Наразі там понад мільйон підписів.

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