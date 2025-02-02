Одразу здаються в полон: що розповідають поранені російські штурмовики на милицях

Російські командири відправляють на поле бою поранених військових на милицях та наказують їм штурмувати позиції ЗСУ. Більшість із цих окупантів – здалися у полон.

Полонені загарбники розповідали про жахливе ставлення свого командування. Це 24 Каналу зауважив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш.

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"Те, що вони розповідали – це абсолютний сюрреалізм. Водночас деякі полонені жартували, що їм пощастило, що їм дали ці милиці. Тому що інших поранених і без милиць відправляють. Це має максимально жахливий, жорстокий вигляд з абсолютно байдужим ставленням до свого особового складу", – сказав він.

Зверніть увагу! У ЦПД показали відео, як ворог використовує окупантів на милицях для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони. Є випадки, коли на подібні завдання посилають солдатів, які вважалися мертвими, і їх списали. Зокрема, відомо, що солдати 55 мотострілецької бригади окупаційного війська скаржаться, що майже усі поранені продовжують служити та виконувати завдання. Російські командири не зважають на стан здоров'я воїнів і залучають їх до бойових дій недолікованих і без військово-лікарської комісії.

Дивлячись на такі жахливі штормові дії ворога, абсолютно не зрозуміла логіка їхніх офіцерів. Можливо, росіяни бачать, що у них у штаті є якась кількість особового складу, якщо його не буде – вони відправлять нових.

Тому якщо ти поранений, тебе легше "обнулити". У російських офіцерів є фраза "обнулити особовий склад" для того, щоб відправили новий. Мені важко уявити мінімальну мотивацію, як так жахливо використовувати свій особовий склад для штурмових дій, – підкреслив командир.

Проблема з особовим складом у Росії

Андрій Отченаш зазначив, що на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", штурмові дії продовжують бути постійними. Водночас там змінюється особовий склад від досить професійних військовослужбовців Росії до окупантів, які не знають, куди вони йдуть. Інколи буває, що росіяни просто рухаються по полю, на них летить скид, відповідно окупант гине. Усе дуже ситуативно.

На думку командира екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж", у Росії є проблема з особовим складом. Навіть ті фінансові нагороди не мотивують росіян йти воювати. У деяких областях одноразові виплати складають до 3 – 4 мільйонів рублів.

Це досить великі суми на одного військовослужбовця, якщо він підпише контракт. Але це їх не мотивує, тому що вони швидше помирають. Середня тривалість життя російського військовослужбовця – менш як місяць. Тому сумніваюся, що вони зможуть "відбити" ті гроші, отримати від них насолоду,

– пояснив він.

Тому кількість військовослужбовців Росії зменшується. Хоч штурмові дії тривають, але менш активно, ніж це було, наприклад, місяць тому. Відповідно – у ворога дещо менша кількість втрат.