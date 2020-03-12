Поранені під Пісками військові – у важкому стані, – медик

Під час атаки бойовиків на українські позиції під Пісками 10 березня дев'ять наших захисників отримали поранення. Наразі шестеро з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.

Про це розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у коментарі "Радіо Свобода". Саме в цьому госпіталі наразі перебувають поранені військові.

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Усі шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових поранень. Стан трьох оцінюють як вкрай тяжкий, двоє з них – у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів,

– розповів лікар.

За його словами, усі поранені захисники потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.

До слова: сьогодні, 12 березня, волонтери Дніпра організували акцію зі здачі донорської крові для поранених військових. Її здають в обласній станції переливання крові.

Зауважимо, раніше Риженко розповідав, що одному постраждалому бійцю – 33-річному старшині Дмитру – осколок пробив око. Також у нього діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна.

Що відомо про бій під Пісками: