Поранені під Пісками військові – у важкому стані, – медик
Під час атаки бойовиків на українські позиції під Пісками 10 березня дев'ять наших захисників отримали поранення. Наразі шестеро з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.
Про це розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у коментарі "Радіо Свобода". Саме в цьому госпіталі наразі перебувають поранені військові.
Важливо Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили
Усі шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових поранень. Стан трьох оцінюють як вкрай тяжкий, двоє з них – у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів,
– розповів лікар.
За його словами, усі поранені захисники потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.
До слова: сьогодні, 12 березня, волонтери Дніпра організували акцію зі здачі донорської крові для поранених військових. Її здають в обласній станції переливання крові.
Зауважимо, раніше Риженко розповідав, що одному постраждалому бійцю – 33-річному старшині Дмитру – осколок пробив око. Також у нього діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна.
Що відомо про бій під Пісками:
- 10 березня підконтрольні Росії бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою.
- Противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним.
- Ворожі війська підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66.
- На жаль, внаслідок обстрілу загинули 2 українських військових – Андрій Ведешин і Віктор Солтис. Ще 11 бійців зазнали поранень.
- Українські захисники згодом дали адекватну відповідь на обстріл окупантів – знищили 3 та поранили ще 5 бойовиків.