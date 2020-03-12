17:35
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Поранені під Пісками військові – у важкому стані, – медик

      - Читать новость на русском
      Медики розповіли про стан поранених на Донбасі військових / Ілюстративне фото, censor.net.ua

      Під час атаки бойовиків на українські позиції під Пісками 10 березня дев'ять наших захисників отримали поранення. Наразі шестеро з них перебувають у важкому стані в лікарні Дніпра.

      Про це розповів головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у коментарі "Радіо Свобода". Саме в цьому госпіталі наразі перебувають поранені військові.

      Важливо Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили

      Усі шестеро зазнали тяжких мінно-вибухових поранень. Стан трьох оцінюють як вкрай тяжкий, двоє з них – у комі, на апаратах штучної вентиляції легенів,
      – розповів лікар.

      За його словами, усі поранені захисники потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.

      До слова: сьогодні, 12 березня, волонтери Дніпра організували акцію зі здачі донорської крові для поранених військових. Її здають в обласній станції переливання крові.

      Зауважимо, раніше Риженко розповідав, що одному постраждалому бійцю – 33-річному старшині Дмитру – осколок пробив око. Також у нього діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. 

      Що відомо про бій під Пісками

      • 10 березня підконтрольні Росії бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою.
      • Противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним. 
      • Ворожі війська підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66.
      • На жаль, внаслідок обстрілу загинули 2 українських військових – Андрій Ведешин і Віктор Солтис. Ще 11 бійців зазнали поранень.
      • Українські захисники згодом дали адекватну відповідь на обстріл окупантів – знищили 3 та поранили ще 5 бойовиків.
      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Збройні сили України Постраждалі Війна на Донбасі Новини України Лікування Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:08 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 17:00 Дуже вчасний карантин
      Анна Маляр
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 15:25 Останні дні "Беркута" – спогади і фото
      Анатолій Яворський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук