Пораненим у Лисичанську довелося ампутувати кінцівки, ворог розкидає "пелюстки", – Гайдай

Ситуація на Луганщині стабільно напружена. Росіяни постійно обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема 27 червня окупанти розстріляли у Лисичанську натовп мирних жителів, які набирали підвезену воду. По людях поцілили з РСЗВ "Ураган". Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До теми Росіяни обстріляли з "Ураганів" жителів Лисичанська, які набирали воду: 8 людей загинули

Прилетів снаряд, який розкрився на багато частин і потім ще наносив уразливу дію. 8 людей загинули, 21 госпіталізували до лікарні. З тих поранених, які були вивезені після вчорашнього обстрілу, дуже багато саме з ампутацією кінцівок.

Окупанти розкидають по місту "Пелюстки"

Росіяни розкидають по території Лисичанська так звані "Пелюстки". Це протипіхотна міна, наступивши на яку (або намагаючись її підняти) ймовірність на загибель не є високою, але відриває частини тіла. Касетні снаряди заборонені Женевською конвенцією, як і фосфорні бомби. Але росіяни все одно їх використовують.

Руйнування в Лисичанську нереально підрахувати

Підрахувати руйнування вже просто нереально. Обстрілюється Лисичанськ постійно і їздити, фіксувати будинки та цілі мікрорайони неможливо, бо це небезпечно для життя. Велика ймовірність, що буде приліт і машина потрапить під обстріл,

– сказав Гайдай.

На Сіверському напрямку окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах Покровки, Старикового, Порозока та Верхньої Пожні Сумської області.

На Слов’янському напрямку ворог намагається продовжувати наступ в напрямку Ізюм – Слов'янськ. Загарбники обстріляли позиції ЗСУ з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Краматорському напрямку активних дій не було, проте ворог обстріляв райони Маяків та Тетянівки з артилерії.

На Лисичанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Яковлівки та стріляли з артилерії. Наразі окупанти ведуть штурм в напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бої тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара та штурмують напрямок Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Там також тривають бої.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було, проте окупанти обстріляли з артилерії 7 населених пунктів. Авіаударів зазнали Кам'янка, Авдіївка та Шевченко.

До теми – ситуація на фронті 28 червня: дивіться відео

Орієнтовно у Лисичанську залишаються до 15 тисяч осіб. Переважно залишаються люди, які не захотіли виїжджати.