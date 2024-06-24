На Буковині сержант відсудив 1,2 мільйона у військової частини через важке поранення

У Чернівецькій області сержант судився з військовою частиною. Адже він у липні 2022 року зазнав важкого поранення у Херсонській області.

У рішенні Чернівецького окружного адміністративного суду від 4 червня 2024 року мовиться про те, що майже рік військовий лікувався у стаціонарі, проте військова частина не платила йому додаткові виплати, на які він мав право, пише 24 Канал.

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Що відомо про рішення суду

У документі мовиться, що сержант під час участі в бойових діях зазнав важкого поранення у районі села Білогірка Бериславського району Херсонської області. Зокрема, 29 липня 2022 року він зазнав мінно-вибухової травми. У військового діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, акубаротравму, двобічну сенсоневральну приглухуватість.

З 29 липня 2022 року по 17 липня 2023 року військовий лікувався в стаціонарі. У цей час він мав право отримувати додаткову грошову винагороду у розмірі в розмірі 100 000 гривень за період лікування.

Військова частина заявила, що сержанта з 3 жовтня 2023 року звільнили з військової служби у відставку. Проте вони пояснили, що не заперечують щодо права військовослужбовців на отримання матеріальної допомоги. Також частина додала, що військовий не подав відповідний рапорт з дотриманням вимог закону та керівні документи при його складанні та поданні.

Грошове забезпечення військовослужбовцям після 4 місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою виплачується, якщо таке перебування передбачене законодавством та продовжене рішенням командира з'єднання, керівника органу військового управління вищого рівня на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії),

– заявили у частині.

Врешті суд ухвалив рішення:

визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо виплат;

зобов'язати військову частину нарахувати та виплатити додаткову грошову винагороду у розмірі до 100 000 гривень за період лікування 29 липня 2022 року по 17 липня 2023 року (тобто по 100 тисяч гривень щомісяця – 1,2 мільйона гривень за час лікування);

у розмірі до 100 000 гривень за період лікування 29 липня 2022 року по 17 липня 2023 року (тобто по 100 тисяч гривень щомісяця – 1,2 мільйона гривень за час лікування); зобов'язати військову частину нарахувати та виплатити матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань (а саме у зв'язку зі смертю матері);

для розв'язання соціально-побутових питань (а саме у зв'язку зі смертю матері); зобов'язати військову частину перерахувати та виплатити грошове забезпечення за період з травня 2023 року по вересень 2023 року.

Справу військового розглядав суддя Олег Валерійович Анісімов.