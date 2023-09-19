Перелом суглоба, забій легенів, операція: який стан 26-річного пораненого під час атаки у Львові
Джерело:Суспільне
Внаслідок нічної атаки росіян безпілотниками по Львівській області одну людину госпіталізували. Мовиться про 26-річного працівника складу, в який поцілили окупанти.
Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що рятувальники дістали хлопця з-під завалів. У нього був відкритий перелом кінцівки. Лікарі розповіли, у якому стані наразі перебуває потерпілий.
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Який стан 26-річного пораненого працівника складу
Вдосвіта 19 вересня міський голова повідомляв, що постраждалий чоловік у лікарні, йому вже надають допомогу.
Згодом лікар-травматолог лікарні святого Пантелеймона Костянтин Панчук розповів, що 26-річний пораненого привезли в лікарню орієнтовно о 6:00 19 вересня. Він перебуває у відділенні травматології-ортопедії.
Станом на 12:13 19 вересня лікарі стабілізували переломи чоловіка і він почувається задовільно.
У нього трикісточковий перелом гомілково-стопного суглоба та забій легенів. Надалі ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо та вертикалізуємо пацієнта. І будемо далі спостерігати,
– розповів лікар.
Окрім госпіталізованого чоловіка, внаслідок атаки росіян постраждав ще один чоловік. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншому пораненому 68 років. У нього різана рана правої стопи, лікарі допомогли йому на місці.
На жаль, глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян є жертва – Росія вбила 32-річного працівника складу.
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Атака дронами на Львівську область
- Орієнтовно після 4:00 19 вересня у Львівській області була повітряна тривога та загроза атаки безпілотниками. Людей попередили та закликали пройти в укриття. Згодом писали про роботу ППО.
- Андрій Садовий розповів, що російські загарбники влучили в промисловий склад і там спалахнула пожежа. Згодом глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про 3 влучання у промислові склади у Львові та пожежі на чотирьох локаціях.
- За даними рятувальників, пожежа складських будівель спалахнула на загальній площі 9 тисяч 400 квадратних метрів. Станом на 9:46 її локалізували й станом на 14:09 – продовжували ліквідовувати.
- Міський голова Андрій Садовий розповів, що окупанти знищили 3 складські приміщення. Зокрема, це були склади з вікнами, побутовою хімією, а також гуманітарною допомогою благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Організація зберігала там теплі речі, одяг, взяття, генератори, які мали розіслати по Україні.
- Садовий зазначив, що збитки вимірюються навіть не в десятках мільйонів, а в сотнях мільйонів. За словами мера, це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору руйнації матеріальних цінностей.