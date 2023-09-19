Перелом суглоба, забій легенів, операція: який стан 26-річного пораненого під час атаки у Львові

Внаслідок нічної атаки росіян безпілотниками по Львівській області одну людину госпіталізували. Мовиться про 26-річного працівника складу, в який поцілили окупанти.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що рятувальники дістали хлопця з-під завалів. У нього був відкритий перелом кінцівки. Лікарі розповіли, у якому стані наразі перебуває потерпілий.

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Який стан 26-річного пораненого працівника складу

Вдосвіта 19 вересня міський голова повідомляв, що постраждалий чоловік у лікарні, йому вже надають допомогу.

Згодом лікар-травматолог лікарні святого Пантелеймона Костянтин Панчук розповів, що 26-річний пораненого привезли в лікарню орієнтовно о 6:00 19 вересня. Він перебуває у відділенні травматології-ортопедії.

Станом на 12:13 19 вересня лікарі стабілізували переломи чоловіка і він почувається задовільно.

У нього трикісточковий перелом гомілково-стопного суглоба та забій легенів. Надалі ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо та вертикалізуємо пацієнта. І будемо далі спостерігати,

– розповів лікар.

Окрім госпіталізованого чоловіка, внаслідок атаки росіян постраждав ще один чоловік. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що іншому пораненому 68 років. У нього різана рана правої стопи, лікарі допомогли йому на місці.

На жаль, глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян є жертва – Росія вбила 32-річного працівника складу.

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