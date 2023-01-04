Ракетний удар по Києву 31 грудня: поранений японський журналіст повертається додому
4 січня 2023, 12:57Читать новость на русском
Джерело:Ватару Секіта
У Києві під час російської атаки було поранено японського журналіста Ватару Секіта. Спочатку його госпіталізували, але згодом він повідомив про повернення додому.
Журналіст отримав поранення ноги. Але станом на сьогодні, 4 січня, він почувається добре.
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Поранений у Києві журналіст повертається в Японію
Ватару Секіта розповів, що готель, в якому він зупинився, зазнав російського нападу. Внаслідок цього у журналіста – поранення правої ноги.
Моя нога все ще болить, але я в порядку. Поки що я вирушаю додому,
– зазначив Секіта.
За словами японського журналіста, він та його колеги й надалі стежитимуть за ситуацією в Україні.
Масований обстріл Києва: що відомо
- 31 грудня 2022 року окупанти влучили у Голосіївський та Печерський райони Києва.
- Внаслідок цього загинув літній чоловік та є 8 постраждалих у Солом'янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.
- Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені два готелі, житлові будинки, будівлі двох шкіл, дитячий садок, приватні домогосподарства, автомобілі містян, палац "Україна" та прилеглі до місць влучань будинки.
- До речі, радник МВС Антон Геращенко повідомляв, що пораненого японського журналіста звати Ватару Секіта і він працює у виданні Асахі Сімбун.