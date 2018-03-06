Поранений під час військових навчань оператор повернувся додому

У Кривому Розі зустрічали В'ячеслава Волка – оператора одного з місцевих інтернет-порталів, якого поранили під час військових навчань.

Хлопець більше ніж півроку лікувався у військових госпіталях різних міст. Зокрема, два місяці був у Дніпрі, потім у Львові. А останні три тижні проходив реабілітацію в столиці.

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Зустріти В'ячеслава прийшли його рідні, друзі, колеги, а також небайдужі містяни. Хлопець говорить: зараз його першочергове завдання – навчитися заново сидіти та поновити м’язи після важкої травми хребта та спинного мозку.

"Відпочинку не буде. Буде робота. Будемо займатися, будемо набирати м'язи, тому, що у нас немає м'язів. Будемо масажиста шукати по м'язах, щоб нам відновити за цей місяць", – прокоментувала мати пораненого Марина Волк.

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу з боку бойовиків "ЛДНР" у зоні АТО загинули розвідник ЗСУ Ілля Сербін і снайпер з позивним "Дід".