Поразка путінського режиму визначена, – експрем'єр Росії сказав, в чому помилився диктатор
Сі Цзіньпіну потрібен Владімір Путін при владі, тож китайський "мирний план" спрямований на те, щоб зафіксувати ситуацію такою, якою вона є. Але територіальні втрати неприйнятні як для України, так і для світової спільноти.
Внутрішній електорат Кремль починає готувати до "перемоги". Путін розраховував, що Захід розколеться, але він прорахувався в цьому. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу розповів колишній прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов.
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Контрнаступ ЗСУ – ключ до вирішення
Виявилося, що західний світ став ще більш єдиним. Диктатор передбачав, що Захід розколеться у звязку з втомою від підтримки України – фінансової та військової. Хоча це значно дешевше, ніж війна в Іраку чи В'єтнамі. На Україну поки витрачається не так багато ресурсів Заходу. Безумовно, поки це невелика ціна, яка платиться за підтримку своїх же інтересів.
Я думаю, Захід не піддасться на цей розкол, на який розраховує Путін. Фактично, поразка путінського режиму вирішена,
– відзначив Касьянов.
На переконання Касьянова, Захід не буде вмовляти Україну поступитися територіями. Водночас усі хочуть швидкого завершення війни.
У цьому контексті надзвичайно важливим є успіх майбутнього контрнаступу української армії. Це – ключ до вирішення. Уся територія буде звільнена, невелика частина залишиться, чи залишиться усе як є – так, як хоче Путін,
– наголошує колишній прем'єр-міністр Росії.
Ба більше, продовжує він, успіх ЗСУ – спусковий гачок для початку перегляду громадянами Росії свого ставлення до Путіна, режиму вцілому та майбутнім змінам, які обовязково відбудуться у Росії.
Касьянов про поразку путінського режиму: дивіться відео
Росія – це помилка
- Очевидно, що Росія більше не буде такою, якою вона була 23 лютого 2022 року. Так, розвал країни-терористки є неминучим.
- Як стверджує керівник ГУР МО Кирило Буданов, час для розпаду Росії вже настав. Він анонсував певні "сейсмічні зміни" в країні окупантів, після чого війна завершиться, безумовно, перемогою України.
- Глава української розвідки наголосив: Росія – це штучно створена помилка, її кордони можна змінити. Буданов також запевняє, що тимчасово окупований Крим обов'язково повернеться під контроль України.