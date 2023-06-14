Путін сказав елітам, що війну не виграти, – Давидюк сказав, який "проєкт Росії" влаштує Україну

Російський диктатор Владімір Путін усвідомлює, що йому вже не виграти війну проти України. Тому він знайшов для себе рішення, яке дозволить уникнути покарання та поразки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він розповів інсайд, що Путін говорив російським елітам, що цю війну проти України їм вже не виграти.

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Тому Росія буде активно працювати над тим, щоб заморозити війну з можливістю потенційної нової війни. Для Путіна це – ідеальний варіант.

Для нас ця історія надзвичайно небезпечна. Вони хочуть зробити так, щоб ми думали, що виграли, а вони нас з часом "розкатають". Якщо почуєте, що на осінь хтось планує вибори, то знайте, що це просто тихий план капітуляції та підписання "заморозки", яка вигідна Путіну. Це точно не годиться,

– зауважив Давидюк.

Росію потрібно трансформувати

Як наголосив Давидюк, Росію обов'язково необхідно трансформувати. Вона може розвалитися або залишитися при власних територіях. Але важливо, щоб країна-агресорка більше не могла загрожувати Україні. І Київ має взяти в цьому участь.

Майбутній проєкт Росії може бути схожим на монархію. До прикладу, щось схоже сталося з Іспанією після Другої світової війни.

Є держави, яких не розділяли після Другої світової. Наприклад, Іспанія. Не взяла участь у війні, хоча за громадянську війну їх можна було карати. Їх взяли в "лайтовий" сценарій. Ближче до політичного кінця Франко вони зробили монархію. Можна так і з Росією. Їм треба на когось молитися,

– зазначив Давидюк.

Росії потрібно дати свого царя. Однак важливо, щоб він не мав реального впливу. Це могла б бути слабка парламентська республіка чи парламентська федерація з царем, який має символічні функції.

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Якби в Росії була адекватна опозиція, то про такі речі можна було б з ними говорити та моделювати. Однак наразі є лише російські добровольці, які зосереджені на бойових діях. Про політичну складову поки що не йдеться.

В Росії повинен бути слабкий політичний апарат з увіковіченим лідером, який теж має бути слабким. Але поки що такий план немає з ким втілювати в Росії,

– розповів Давидюк.

Ситуація в Росії: коротко