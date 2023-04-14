Кремль хоче заморозити війну: Подоляк сказав, скільки часу треба ворогу, щоб накопичити зброю

Росія може отримати озброєння від інших країн. Таке рішення для союзниць держави-агресорки може бути фатальним.

Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, програш Росії у війні проти України є беззаперечним за будь-яких умов.

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Росія може досягнути військової підтримки

Михайло Подоляк зауважив, що дуже важко судити про те, чи залишилися у Росії лазівки щодо постачання їй зброї.

Ті країни, які сьогодні частково бояться передавати щось Росії, будуть розуміти, що все підвисло, все не буде так агресивно щодо тих, хто пропонує Росії можливості обходу санкцій. Вони почнуть щось передавати Росії,

– пояснив він.

На його думку, вони отримають додаткові матеріали й будуть пришвидшувати виробництво на своїх підприємствах.

"Через рік ми отримаємо вже зовсім інший рівень і снарядного, і ракетного забезпечення, і бронетехніки відремонтованої та законсервованої і так далі", – зазначив радник глави ОП.

За його словами, мовиться про покращення виробництва озброєння не тільки Росії, але й низки її партнерів.

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"Сірі" країни заплатять за співпрацю із Росією

Михайло Подоляк переконаний, що не всі країни-союзниці Росії будуть говорити про свою допомогу державі-агресорці.

"Це не тільки Іран та Північна Корея. Просто багато країн, які сьогодні бояться, розуміють, що Росію можуть дотиснути санкціями і війною", – розказав він.

Радник глави ОП зазначив, що після того, як війна закінчиться поразкою Росії, буде багато розслідувань. Вони стосуватимуться тих, хто дозволяв Росії на певний час обходити санкції й у такий спосіб отримувати снаряди, дрони.

Це будуть суттєві репутаційні, економічні та фінансові втрати для цих "сірих" країн. Це не тільки Ірану стосується,

– підкреслив він.

На його думку, країни це розуміють і поводять себе доволі обережно.

"Але як тільки буде заморожування конфлікту, оці всі "сірі" країни одразу дозволять собі інтенсивно співпрацювати з Росією. А чому? Бо Росія буде платити преміальні", – зауважив Подоляк.

За його словами, саме через це ми не можемо ні в якому разі заморожувати конфлікт, тому що всі розуміють відповідальність у випадку програшу Росії.

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