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Порівняли iPhone X та OnePlus 6: який смартфон крутіший

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Порівняли iPhone X та OnePlus 6
Порівняли iPhone X та OnePlus 6 / 24 канал

Журналісти спробували порівняти два потужних смартфони: iPhone X та OnePlus 6. найочевиднішою перевагою останнього є ціна (OnePlus 6 майже вдвічі дешевший), при цьому він має дуже гідну продуктивність.

Тести провели журналісти видання AppleInsider.

Для випробувань використовували iPhone X з процесором Apple A11 Bionic, 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 64 ГБ за 999 доларів (в Україні його можна придбати від 33 тисяч гривень) ; та OnePlus 6 з чіпом Snapdragon 845, 8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Цей апарат коштує 579 доларів (це 15 тисяч гривень, точна вартість в країні наразі невідома).

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У синтетичних тестах на продуктивність OnePlus 6 в одноядерному і багатоядерному випробуваннях набрав 4283 і 10 589 балів, при цьому iPhone X набрав 2468 і 9099 балів у OnePlus 6.

Майже одинакові результати показали смартфони і у випробуваннях на графіку: 15 000 у iPhone X і 14 445 у OnePlus 6.

А от у бенчмарку AnTuTu телефон OnePlus обійшов конкурента. Його результат був 267 222 балів, в той же час у iPhone X 208 749. У тестах на продуктивність кращим виявився смартфон від Apple.

Порівняння iPhone X та OnePlus 6

Останній відігрався в інших тестах на продуктивність: GFXBench OpenGL Manhattan і Octane. При цьому як зауважують журналісти, у реальному житті дискомфорту в роботі з OnePlus 6 не виникало. Зокрема, вони зауважили більш оптимізовані анімації та швидший запуск деяких програм на китайському пристрої.

Ну і наостанок, варто відзначити систему розпізнавання особи користувача в OnePlus. Вона не така безпечна, як Face ID, але працює набагато швидше.

 варто відзначити за систему

 

Теги: Техно Смартфони iPhone
Джерело: 24 Канал
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