Порошенка, швидше за все, не затримуватимуть в аеропорту, – ЗМI

Офіс Президента погодив рішення не затримувати Петра Порошенка у аеропорту після повернення в Україну. Мовиться про те, що п'ятий президент матиме можливість самотужки приїхати до суду.

Відповідну заяву поширили ЗМІ з посиланням на джерела у Офісі генпрокурора. Про це стало відомо 16 січня, напередодні запланованого прильоту політика в Україну.

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Ймовірно Петра Порошенка не затримуватимуть в аеропорту

Джерело повідомило, що Банкова постійно визначалася зі стратегією затримання Петра Порошенка. Проте ключовим у зміні рішення стало не лише "бажання зірвати лідеру "ЄС" телекартинку з багатотисячною підтримкою в момент затримання силовиками".

Видання, посилаючись на інформацію співрозмовника, повідомило, що нібито є проблеми з якістю рішення Печерського суду, яке "було ухвалено за пів години": "У рішенні про затримання міститься низка слабких процесуальних моментів, які адвокати можуть легко розбити і цим поставити під сумнів всю справу".

Тому народний депутат, швидше за все, отримає можливість самостійно прийти до Печерського суду завтра (мовиться про 17 січня – 24 канал) об 11:00. І тільки якщо він не прийде, прокурори матимуть підстави його затримати,

– мовиться у повідомленні.

Видання також повідомило, що з огляду на "хитання" Банкової, рішення можуть змінити.

Коротко про справу Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило про підозру Петру Порошенку. Повідомлення надіслали за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Справа стосується забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років. Слідство підозрює, що п'ятий президент перебував у змові з вищим російським керівництвом та сприяв діяльності бойовиків на Донбасі.

ДБР намагалось вручити підозру Порошенку 17 грудня, проте він проігнорував слідчих та поїхав у невідомому напрямку. Згодом політик вилетів за кордон. Він має повернутись вранці 17 січня з Варшави.

12 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду.

Відомо, що 17 січня на 11 годину призначили судове засідання у Печерському районному суду міста Києва.

Велике повернення Порошенка – дивіться відео

Петро Порошенко переконаний, що його не арештують, бо підстав для цього буцімто нема. Відповідну заяву він зробив 16 січня під час брифінгу в українському домі в Варшаві.