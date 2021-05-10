Не лише Порошенко: хто з українських політиків має справу з офшорами

На тлі нової хвилі зацікавлення громадськості темою офшорів представників української влади нагадуємо про найбільш гучні епізоди корупційної вакханалії та любові вітчизняних політиків до недооподаткування.

До теми Олігархи обирають Кіпр: острів став раєм для відмивання грошей

Розслідування OCCRP про гуртову закупівлю витворів мистецтва Порошенком через офшори з'явилося, коли в Україні був вихідний й електорат більше думав про шашлики, ніж про якісь офшори. Але матеріал мав резонанс і навіть був прокоментований політсилою Петра Порошенка, яка зазначила, що той "не контролював і не контролює жоден з офшорів".

Сам фігурант розслідування цього зробити не зміг, оскільки (за іронією долі) відбув на Кіпр – країну, яка нині всіляко намагається позбутися репутації офшорного раю, але не дуже вдало.

OCCRP не вперше поширює розслідування, де бурхливі фантазії автора видаються за доведені факти. На жаль, негативний досвід і попередні помилки розслідувачів не були враховані при підготовці чергового матеріалу. Адвокати Порошенка вивчають публікацію на предмет юридичного захисту свого клієнта і вибору належної юрисдикції для позову щодо нового фейку,

– "Радіо Свобода" цитує пресслужбу "Європейської Солідарності".

Розслідування OCCRP насправді важко назвати фейком, адже сам Порошенко власноруч підтвердив свої офшорні махінації, коли минулого року на виставці картин з власної колекції розмістив документ, який засвідчив, що витвори мистецтва були придбані політиком за допомогою 6 офшорів. Один з них – Vernon Hlding Limited з Віргінських островів – є також власником акцій Липецької фабрики компанії Roshen. Бенефіціаром офшору є молодший партнер Порошенка – Сергій Зайцев.

До теми Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври

Нині документ з виставки перебуває у ДБР та очікує на юридичну оцінку та політичну волю. Власне про оборудки Vernon Holdings Limited та 5 інших офшорних компаній Порошенка й розповідає новий матеріал OCCRP.

Викриття офшорів Порошенка, тобто напівзаконного й точно не дуже морального та прийнятного для політика-патріота способу ухилення від податків в Україні тягнеться з 2016 року. Тоді вийшло спільне розслідування все того OCCRP та "Слідства.Інфо". 5 років тому журналісти привідкрили завісу таємного життя п'ятого президента та розповіли правду про легендарний "сліпий траст".

Розслідування "Слідства.Інфо" 2016 року про офшори Порошенка:

Матеріал був частиною грандіозного розслідування діяльності одного з найбільших реєстраторів офшорів – панамської юридичної компанії Mossack Fonseca і мав ефект бомби, що розірвалася. Він став початком кінця доброї репутації президента, хоч і не розкрив усіх таємниць.

Далі була історія з файлами FinCEN, коли з'ясувалося, що Порошенко під час свого президентства міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній та не повідомляти про це у своїх деклараціях про доходи. І для чого це було робити, адже під рукою завжди були Кононенко, Гладковський та інші добродії, що знаються на офшорах.

Я планую представити значну реформу, що унеможливить використання офшорних рахунків в Україні,

– говорив Петро Порошенко 6 квітня 2016 року у далекій Японії дає обіцянку, про яку хотів би ніколи не згадувати.

Остаточно репутацію Петра Порошенка знищив корупційний скандал в Укроборонпромі, також відомий як "Свінарчукгейт".

Як не треба виправдовуватись за офшори:

На жаль, мова не лише про репутацію окремого політика, а про реноме цілої країни. Саме завдяки цьому Україна нині вважається у цивілізованому світі "заповідником корупції".

Павло Лазаренко

Одним з піонерів офшоризації був дещо призабутий колишній всемогутній прем'єр часів Кучми – Павло Лазаренко. Лідер "дніпропетровського клану" був піонером "дерибану" газового ринку і одним з перших українців, які почали системно виводити гроші з країни за допомогою офшорів. Високий політ Лазаренка перервали у 1999 році, коли він з підробним панамським паспортом намагався прорватися до Нью-Йорку. Українця заарештували та звинуватили у відмиванні грошей. Лише у 2012 році Лазаренкові вдалося вирватися з цупких обіймів американської феміди й осісти на тихому ранчо у Сонячній Каліфорнії.

Офшори – прокляття української економіки:

Про Лазаренко знову згадали у зв'язку з Панамськими документами, недаремно ж у нього був панамський паспорт. За даними OCCRP і газети Süddeutsche Zeitung, схема була доволі простою: Лазаренко "зачистив" газовий ринок під приватну компанію своєї молодшої партнерки Юлії Тимошенко – "Єдині Енергетичні Системи України" (ЄЕСУ), а набуті фактичною монополією надприбутки викачувались з України до офшорів на Віргінських островах та у Панамі.

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Представники Юлії Тимошенко факти розслідування заперечили й наголосили, що ніколи не надсилали грошей Лазаренко за допомогою офшору Bassington Limited.

Юлія Тимошенко

Крім офшорної співпраці з Павлом Лазаренком у далекі 90-і роки минулого століття Юлії Володимирівні та її оточенню довелося спростовувати й інші факти та спроби недооподаткування.

У 2019 році Center for Responsive Politics розкрив схему ветеранки української політики та з'ясував, що вона за допомогою офшорної компанії сплачувала послуги американських лобістів.

Також про махінації Тимошенко детально написала Тетяна Коизрєва з "Української правди". За даними розслідування, компанія-бульбашка Aveiro LP з офісом у Північній Ірландії є прикриттям для Тимошенко та її партії "Батьківщина" для виходу на лобістів і політиків з США.

Це не є корупцією в чистому вигляді, але таким чином Тимошенко і ко приховують мільйонні представницькі витрати в США. Уявіть, щоб сказав типовий виборець Тимошенко, якби дізнався про таке? Інша справа, звідки ці гроші взялись, але це питання поки ніхто не бажає ставити.

Геннадій Труханов

Завдяки панамським документам стало відоме офшорне минуле та сучасне мера Одеси Геннадія Труханова. На "капітані" значиться чимало різних офшорів Віргінських островах, які контролюють понад 20 підприємств, але головне навіть не це. Завдяки витоку документів Mossak Fonseca стало відомо, що Труханова – має російський паспорт і є громадянином Росії. І при цьому залишається мером Одеси.

Російський громадянин – мер Одеси:

Віктор Медведчук

У ситуації з агентом впливу Росії в Україні Віктором Медведчуком офшори – мабуть, найменше зло. Це розуміє й сам кум Путіна, а тому сміливо вносить їх до е-декларації. У 2020-му році Медведчук "показав" компанію Fregata Marine Ltd. Записана на дружину фірма володіє однією з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю 200 мільйонів доларів. Деталі схеми розписали журналісти "Бігус-Інфо".

П'ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу.

Також Медведчук задекларував не лише офшори для відпочинку, але й для бізнесу. Про них розповіли "Схеми". Виявилось, що кума Путіна все переписано на дружину – колишню дикторку Оксану Марченко.

Григорій Суркіс

Марченко виявилась кінцевою бенефіціаркою доброго десятка кіпрських офшорів. Через ці компанії дружина Медведчука володіє частками в бізнесі одразу у декількох стратегічних сферах: енергетичних компаніях ПрАТ "Львівобленерго", ПрАТ "Прикарпаттяобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго"; металургійних заводах: ПрАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" і АТ "Запорізький завод феросплавів"; логістичних компаніях, які входять в систему так званого Одеського перевалочного комплексу, а також у трьох телеканалах: ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ТОВ "Гравіс-Кіно" ("2+2"), ПрАТ "ТК «ТЕТ".

Давній друг і соратник Віктора Медведчука з 2019 року є народним депутатом від проросійської партії "ОПЗЖ", а ще його родина є власником футбольного клубу "Динамо" (Київ). Завдяки розслідуванню Football Leaks стало відомо, що команда тісно співпрацює з офшором Newport Management LTD з Віргінських островів й саме через нього проганяє зарплату футболістів. Боси "Динамо" офіційно платили гравцям лише кілька відсотків реальної суми, а решту через офшор.

Завдяки цій схемі в тіні від оподаткування в Україні була схована колосальна сума в десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Податки з цих грошей до бюджету України потрапили. При цьому команда київського "Динамо" цинічно товаришує з Податковою й залучає своїх зірок до промоакцій митарів.

Також Newport Management LTD тривалий час співпрацювала з Федерацією Футболу України, коли її очолював Григорій Суркіс. Саме на рахунках офшорки осідали гроші, що надходили від УЄФА на рахунки ФФУ.

Мільярди доларів виведені з України:

Тарас Козак

Ще один соратник Медведчука та номінал його телеканалів через офшор дуже постраждав. Але поки відповів грошима.

За інформацією "Центру протидії корупції", через кіпрські офшори та гонконзьку фірму-прокладку Arida Global Limited Козак під виглядом вугілля з ПАР продавав "Центренерго" вугілля з "ДНР"/"ЛНР", тобто фінансував терористів на окупованих Росією територіях Донбасу.

Розлого Хто такий Тарас Козак

Викриття цього факту стало приводом для введення санкцій проти приспішника Медведчука та блокування проросійських телеканалів його медійної імперії.

Крім цього, на кіпрський офшор Козака Turul Investments Limited (через Havanor Management Limited) оформлена компанія-монополіст із дистрибуції цигарок "Тедіс".

Олег Ляшко

Олег Ляшко хоч і не потрапив до Верховної Ради 9 скликання, але досі лишається на плаву завдяки увазі телеканалів Ріната Ахметова. також не припиняється фінансування політика, який любить, щоб все було по-багатому. Надихає Ляшка офшор з Белізу "Аксаком ЛТД". Ця компанія володіє фірмою з Чернігівщини "Асфа Лайн", її власником є соратник Ляшка Олег Авер'янов.

За інформацією "Бігус-Інфо", Авер'янов є впливовим гравцем на ринку продажу пожежної техніки. Ляшко був лобістом для підприємств, що контролює Авер'янов. Й тоді ж збагатився на 20 мільйонів гривень.

Таємниці радикального Ляшка:

Вадим Новинський

На відміну від Порошенка чи Тимошенко мільярдер і депутат-опоблоковець Вадим Новинський більшу частину своїх офшорів не приховує й прямо вказує, що на них записані його заводи. Також він не має особливих докорів сумління з цього приводу.

Це не заборонено законом, скажімо так. Якщо законом буде визначено, що компанії такі не можна мати, то ми їх і не будемо мати. Для цього потрібно, щоб судова система працювала дуже чітко, і не треба боятися за власність, яка вже є, – Вадим Новинський у коментарі "Схемам" у 2016 році вказує на необхідність змін, яких нема.

Володимир Зеленський

Має свою офшорну історію й чинний президент України Володимир Зеленський. Щоправда, відкривав він їх не у якості політика, а як бізнесмен середньої ланки – для полегшення боргового тиску на своє дітище – "95 квартал". Про кіпрську компанію Green Family Ltd стало відомо у 2019 році завдяки розслідуванню "Схем".

Саме на рахунки цієї фірми йшли кошти від роялті за показ "Сватів" та інших витворів студії Зеленського у Росії.

По факту, кіпрський офшор став єдиним компроматом на Зеленського напередодні виборів президента й не зумів вплинути на народну любов, особливо на тлі корумпованих електоральних суперників.

Сам Зеленський тоді пояснив необхідність існування офшору тим, що не може дозволити дарувати гроші росіянам. Пізніше політик-початківець "переписав" скандальну фірму на друзів – Бориса Шефіра і Тимура Міндіча. Саме вони нині монетизують російський успіх 2 сезону серіалу "Папік".

В е-декларації президента наразі залишаються кілька компаній, які можна назвати офшорами. Схоже, українці просто не можуть без них.

Кому вигідні офшори:

Всього ж у так званих "панамських документах" фігурували 643 українських громадян, які володіють 469 офшорними компаніями. Це як чиновники і політики часів Януковича, так і чинні українські високопосадовці. За оцінками експертів, на офшорних рахунках осіли не менше 117 – 167 мільярдів доларів, які були виведені з України за роки Незалежності. Це трохи менше, ніж 2 ВВП держави Україна.