Порошенко очолив президентський антирейтинг

6 липня 2021 , 13:00
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Джерело:

Соціологічна група "Рейтинг"

Нардеп від "Європейської Солідарності" Петро Порошенко очолив президентський антирейтинг. На виборах за жодних обставин за нього б не проголосували 45% українців.

Другим після п'ятого глави держави йде проросійський політик від ОПЗЖ Юрій Бойко. Проти соратника Медведчука виступили 36% громадян.

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Трійку антилідерів закриває глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Її не бажають бачити на посаді президента 32% українських виборців.

Президентський антирейтинг

Громадяни України визначилися за кого б не проголосували за жодних обставинах.

  • Петро Порошенко – 45%;
  • Юрій Бойко – 36%;
  • Юлія Тимошенко – 32%;
  • Володимир Зеленський – 27%;
  • Олег Ляшко – 24%;
  • Арсеній Яценюк – 16%;
  • Олег Тягнибок – 16%;
  • Євгеній Мураєв – 15;
  • Володимир Гройсман – 13;
  • Кіра Рудик – 9;
  • Ігор Смешко – 8;
  • Інший кандидат – 7;
  • Важко відповісти – 9.


Порошенко очолив президентський антирейтинг / Дані соцгрупи "Рейтинг"

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Автор: Олег Васьків