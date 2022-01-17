Порошенко повернувся в Україну: відео і фоторепортаж з аеропорту

Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся до Києва з Варшави. Цього дня лідеру "Європейської Солідарності" мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду. Після аеропорту політик вирушив у Печерський райсуд.

Порошенко перебував за кордоном протягом місяця. Його рейс приземлився близько 9:00 в аеропорті "Жуляни", що у Києві.

Все на тему Порошенко повернувся в Україну: фото, відео та все, що відомо

Порошенка в аеропорту зустріло ДБР

У 5-го президента України виникли труднощі під час паспортного контролю. Слідчі дії проводили представники Державного бюро розслідувань. Прикордонники забрали паспорт політика, виникла штовханина. Згодом свій документ Порошенко таки отримав назад.

Політик вирушив до Печерського райсуду

У ДБР підтвердили, що на летовищі намагались вручити нардепу повістку про виклик до суду та клопотання про запобіжний захід, проте він це проігнорував.

Після проходження паспортного контролю нардеп виступив на сцені, яку змонтували у "Жулянах". Послухати його зібрались кілька тисяч прихильників. Зауважимо, що довкола аеропорта було багато автівок на реєстрації з різних областей.

Після цього Порошенко вирушив до Печерського райсуду, де йому мають обрати запобіжний захід у "вугільній справі".

Дивіться відео, як Порошенко прибув в Україну:

Дивіться фото прибуття Порошенка / Фоторепортаж Валентини Поліщук для 24 каналу

Головне про справу проти Порошенка: