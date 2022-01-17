Порошенко повернувся в Україну: відео і фоторепортаж з аеропорту
Джерело:24 канал
Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся до Києва з Варшави. Цього дня лідеру "Європейської Солідарності" мають обрати запобіжний захід у справі про державну зраду. Після аеропорту політик вирушив у Печерський райсуд.
Порошенко перебував за кордоном протягом місяця. Його рейс приземлився близько 9:00 в аеропорті "Жуляни", що у Києві.
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Порошенка в аеропорту зустріло ДБР
У 5-го президента України виникли труднощі під час паспортного контролю. Слідчі дії проводили представники Державного бюро розслідувань. Прикордонники забрали паспорт політика, виникла штовханина. Згодом свій документ Порошенко таки отримав назад.Зверніть увагу! У ДБР підтвердили, що на летовищі намагались вручити нардепу повістку про виклик до суду та клопотання про запобіжний захід, проте він це проігнорував.
Політик вирушив до Печерського райсуду
Після проходження паспортного контролю нардеп виступив на сцені, яку змонтували у "Жулянах". Послухати його зібрались кілька тисяч прихильників. Зауважимо, що довкола аеропорта було багато автівок на реєстрації з різних областей.
Після цього Порошенко вирушив до Печерського райсуду, де йому мають обрати запобіжний захід у "вугільній справі".
Дивіться відео, як Порошенко прибув в Україну:
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Головне про справу проти Порошенка:
- 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді.
- Мовиться про так звану "вугільну справу": у 2014 – 2015 роках Порошенко, за версією слідства, використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії підписати контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.
- 17 грудня детективи ДБР намагалися вручити йому повістку, однак він проігнорував їх, сів в авто і просто поїхав геть. Згодом повідомив, що їде за кордон у давно сплановану подорож.
- Втім, ДБР повідомляє, що квиток на літак Порошенко придбав саме увечері, опісля того, як детективи намагалися вручити йому повістку.
- На виклик 23 грудня у ДБР нардеп не з'явився, він записав відеозвернення про те, що перебуває за кордоном.
- 6 січня Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.