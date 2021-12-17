Вугілля з окупованого Донбасу: Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР

П'ятому українському президенту намагалися вручити повістку в Державне бюро розслідувань. Втім, політик проігнорував слідчих.

Мовиться про кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. А також – про сприяння проросійським бойовикам групою українців.

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ДБР не вдалося вручити Порошенку повістку

17 грудня представники ДБР зустріли нардепа біля будівлі парламенту й намагалися вручити йому повістку про виклик. У відомстві пояснили, що це потрібно для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Втім, Порошенко проігнорував правоохоронців й поїхав у невідомому напрямку.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що діють виключано у межах законодавства, зокрема – коли мовиться про виклик високопосадовців та вручення їм відповідних повідомлень. У відомстві підкреслили, що звертають на це увагу, аби уникнути маніпуляцій та спекуляцій навколо справи.

Якого провадження стосується повістка

Мовиться про справу, яку розслідує Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України. Вона стосується злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння російським найманцям на Донбасі. Провадження відкрили за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.

Порошенку можуть готувати підозру

Найближчим часом Офіс генпрокурора може оголосити підозру Порошенку в "справі Медведчука". Такою інформацією на початку грудня у фейбсуці поділився колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Він стверджував, що документ вивчали в Офісі Президента. Мовляв, там вирішують, наскільки доцільною є реалізація підозри саме зараз і як це може вплинути на електоральні настрої українців.

Натомість у Порошенка заявили, що репресії проти "Європейської солідарності" та її лідера вигідні Зеленському. Мовляв, у такий спосіб хочуть відволікти увагу від провалів та гучних скандалів.