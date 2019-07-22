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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Порошенко озвучив умови для співпраці із Зеленським

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      Порошенко назвав умови співпраці із Зеленським
      Порошенко назвав умови співпраці із Зеленським / Колаж 24 Каналу

      П'ятий президент Петро Порошенко готовий співпрацювати з чинним главою держави Володимиром Зеленським, якщо той буде продовжувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

      Порошенко в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF зауважив, що вважає продовження курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО головними для держави. Тому він висловив думку, що Зеленський буде реалізовувати свої обіцянки щодо прозахідного курсу політики України.

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      Але якщо президент Зеленський намагається замінити дійсно тяжку роботу над реформами якоюсь розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігарху, який фінансував його виборчу кампанію, то я буду його найжорсткішим опонентом,
      – сказав Порошенко.

      Він наголосив, що це не питання відносин двох провідних політиків, а питання національних інтересів держави.

      Попередній президент додав, що політики, які намагаються зупинити процес просування України на Захід, прагнуть повернути нашу державу під вплив Кремля і приведуть її до дуже глибокої кризи.

      Також Порошенко додав, що вбачає нині "тривожні ознаки" через можливість повернення в Україну членів команди президента-втікача Віктора Януковича.

      Що каже Зеленський про ЄС і НАТО? Свій перший закордонний візит Президент України Володимир Зеленський здійснив у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

      Скільки українців підтримують вступ в ЄС і НАТО?

      Згідно з результатами дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій" 14-30 травня 2019 року, загалом 62% українців підтримують вступ до НАТО, а 21% респондентів – проти такої політики.

      Зокрема, 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України, 8% вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ, а ще 17% кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус.

      Щодо вступу до ЄС, то його підтримують 69% українських громадян. Проти таких дій виступають 13% респондентів.


      Скільки українців підтримують вступ у ЄС і НАТО / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Володимир Зеленський Петро Порошенко НАТО Євроінтеграція
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