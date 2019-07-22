Порошенко озвучив умови для співпраці із Зеленським

П'ятий президент Петро Порошенко готовий співпрацювати з чинним главою держави Володимиром Зеленським, якщо той буде продовжувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Порошенко в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF зауважив, що вважає продовження курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО головними для держави. Тому він висловив думку, що Зеленський буде реалізовувати свої обіцянки щодо прозахідного курсу політики України.

Це важливо: Парламентські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

Але якщо президент Зеленський намагається замінити дійсно тяжку роботу над реформами якоюсь розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігарху, який фінансував його виборчу кампанію, то я буду його найжорсткішим опонентом,

– сказав Порошенко.

Він наголосив, що це не питання відносин двох провідних політиків, а питання національних інтересів держави.

Попередній президент додав, що політики, які намагаються зупинити процес просування України на Захід, прагнуть повернути нашу державу під вплив Кремля і приведуть її до дуже глибокої кризи.

Також Порошенко додав, що вбачає нині "тривожні ознаки" через можливість повернення в Україну членів команди президента-втікача Віктора Януковича.

Що каже Зеленський про ЄС і НАТО? Свій перший закордонний візит Президент України Володимир Зеленський здійснив у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

Скільки українців підтримують вступ в ЄС і НАТО?

Згідно з результатами дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій" 14-30 травня 2019 року, загалом 62% українців підтримують вступ до НАТО, а 21% респондентів – проти такої політики.

Зокрема, 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України, 8% вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ, а ще 17% кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус.

Щодо вступу до ЄС, то його підтримують 69% українських громадян. Проти таких дій виступають 13% респондентів.



Скільки українців підтримують вступ у ЄС і НАТО / інфографіка 24 каналу